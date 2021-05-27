دراسة مفاجئة حول صحة النباتيين

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن النباتيين الذين يدخنون ، يبدو أنهم أكثر صحة من نظرائهم الذين يتناولون اللحوم.



وجاء البيان من جامعة غلاسكو، التي وجدت أن النباتيين يتمتعون بمؤشر بيولوجي أكثر صحة يتضمن مستويات أقل من الكوليسترول والالتهابات وهرمون يشجع على نمو السرطان.

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ووجد الباحثون أن هذه المؤشرات الحيوية تساعد في درء الآثار السلبية المرتبطة بالتدخين واستهلاك الكحول، بغض النظر عن العمر والوزن لدى البالغين، إلى جانب أمراض مثل الفشل الكلوي.



ومع ذلك، لاحظ الفريق أن الشخص النباتي العادي لديه مستويات أقل من الفيتامينات المرتبطة بصحة العظام والمفاصل، إلى جانب مستوى أعلى من الدهون "بشكل ملحوظ".



وتعمقت الدراسة الجديدة لمعرفة الفوائد الصحية التي يوفرها النظام الغذائي المحدد.



وقام الباحثون بتحليل الدم والبول لـ 177723 مشاركاً يتمتعون بصحة جيدة في المملكة المتحدة، والذين أبلغوا عن عدم وجود تغييرات كبيرة في النظام الغذائي خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لـ EurekAlert.

وحُدد ما يقرب من 4111 مشاركاً على أنهم نباتيون و166516 أبلغوا عن استهلاك اللحوم.



وفحص الفريق الارتباط بـ 19 مؤشراً حيوياً للدم والبول تتعلق بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والكبد والعظام وصحة المفاصل ووظائف الكلى.



وحتى بعد حساب العوامل المؤثرة المحتملة بما في ذلك العمر والجنس والتعليم والعرق والسمنة والتدخين وتناول الكحول، وجد التحليل أنه مقارنة بأكل اللحوم، كان لدى النباتيين مستويات أقل بكثير من 13 مؤشراً حيوياً.



وهذا يشمل انخفاض "الكوليسترول الضار"، وعلامات وظائف الكبد المرتبطة بالالتهاب أو تلف الخلايا وهرمون يشجع نمو الخلايا السرطانية، إلى جانب انخفاض مستويات الكرياتين والبروتين المعروفين بتدهور وظائف الكلى.



وعلى الرغم من أن هذه العلامات مثالية لحماية الناس من الإصابة بالأمراض، إلا أن جانبا سلبيا هناك كونك نباتيا.



المصدر- روسيا اليوم