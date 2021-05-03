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الإثنين، 03-05-2021 01:17 م

هل يمكن لتناول تفاحة يوميا أن يغنيك عن زيارة الطبيب؟

التفاح


الوكيل الاخباري - يعتبر التفاح أحد الفواكة ذات الشعبية الواسعة وذلك بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الفعالة، فهو يساعد على تعزيز الصحة العامة.

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وأكد موقع "هيلث لاين" أن تناول المزيد من التفاح لا يرتبط فعليا بزيارات أقل للطبيب، ولكن مع ذلك فإن إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحتك وعلى المدى الطويل.

 

ووفقا للموقع، يحتوي التفاح على عناصر غذائية مهمة منها السعرات الحرارية والكربوهيدرات والألياف وفيتامين سي والنحاس والبوتاسيوم وفيتامين ك.

وبحسب التقرير، يمكن لتناول المزيد من التفاح أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب.


فقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت أن التفاح يفيد في انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد يكون هذا بسبب وجود مركبات الفلافونويد التي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحمي صحة القلب.

 

كما يحتوي التفاح أيضا على الألياف القابلة للذوبان، والتي قد تساعد في تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب.


ويحتوي التفاح على العديد من مركبات مضادات الأكسدة والفلافونيد التي قد تساعد في منع تكوين السرطان، ويحمي من سرطان الرئة والقولون والمستقيم وتجويف الفم والمرئ.


* وتم ربط تناول التفاح أيضا بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى منها:
- فقدان الوزن.

- تحسين صحة العظام.

- تعزيز وظائف المخ.

- يحمي من الربو.

- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

وارتبط التفاح بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وهو ذو قيمة غذائية عالية.

 

سبوتنيك

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