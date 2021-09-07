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الثلاثاء، 07-09-2021 03:00 م

رائحة الفم الكريهة تُنذر بمشكلة صحية

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الوكيل الإخباري - اشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إلى أن انبعاث رائحة كريهة من الفم رغم العناية الجيدة بالأسنان يُنذر بالإصابة بمرض ما.

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وأوضحت الرابطة أن انبعاث رائحة كريهة من الفم يشير إلى الإصابة بالتهاب اللثة أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب اللوزتين أو التهاب البلعوم.


وأضافت أن انبعاث رائحة حمضية من الفم يرجع إلى التهاب الأغشية المخاطية المبطّنة للمعدة أو إلى أحد أورام المريء.


ويُنذر انبعاث رائحة الفاكهة من الفم بالإصابة بداء السكري، بينما يشير انبعاث رائحة كالبول أو الأمونيا من الفم إلى مشكلات الكلى كقصور الكلى أو الفشل الكلوي، لذا من الضروري اللجوء بشكل سريع الى الطبيب لعلاج مشكلة رائحة الفم الكريهة.

 

المصدر - لها 

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