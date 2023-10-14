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السبت، 14-10-2023 02:41 م

ركوب الدراجة في المدرسة يحسّن الصحة النفسية للمراهقين

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الوكيل الإخباري - يعد ركوب الدراجات أسلوباً واعداً لتعريف الأطفال في سن المدرسة بالنشاط البدني، و تحقق باحثون في الولايات المتحدة بكيفية تغيّر الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين بعد المشاركة في برنامج دراسي لركوب الدراجات.

وشارك في استطلاعات البرنامج أكثر من 1200 طالب في المرحلة المتوسطة، أعمارهم بين 11 و14 عاماً، وقبل وبعد ركوب الدراجات، أكملوا دراستين استقصائيتين تضمنتا قياسات الصحة النفسية الحالية والأداء النفسي.

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ووجد فريق البحث تحسناً في نتائج الصحة النفسية يبشر بالتأثير الإيجابي لبرامج النشاط البدني قصيرة المدى على الصحة النفسية والرفاهية لدى المراهقين.

 

وأشارت تقييمات المخاطر النسبية إلى أن الذكور والطلاب الذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع، لا يزال لديهم خطر نسبي منخفض للإصابة باضطرابات نفسية اجتماعية بعد التدخل.


وعلى سبيل المثال، تحسنت رفاهية الطالبات بشكل ملحوظ ومع ذلك، لا يزال الطلاب الذكور يتمتعون بدرجات رفاهية أعلى بشكل عام مقارنة بالإناث بعد البرنامج.


وكانت هناك أيضاً زيادة كبيرة بعد البرنامج في رفاهية الطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل.

 

 

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