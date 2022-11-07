سبب حدوث مضاعفات السكري على القدمين

الوكيل الإخباري-يؤثر مرض السكري على جميع أعضاء الجسم وأجهزته، ما يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات، أبرزها الإصابة بالقدم السكري.



وتُعرّف وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مصطلح القدم السكري، والذي يُطلق على مضاعفات مرض السكري وتأثيرها على القدمين.



ويتعرض مرضى السكري أكثر من غيرهم لمشاكل الإصابة بالقروح، والجروح، والالتهابات الحادة. وجميعها عوامل قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى بتر العضو المصاب، ما لم يتم التدخل الطبي.

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لماذا تحدث مضاعفات السكري..وما تأثيرها على القدمين؟



اعتلال الأعصاب نتيجة الارتفاع الدائم بسكر الدم. ويُلاحظ في شكل إحساس بالوخز أو الخدر بالقدم. وعند تفاقمه، ينتج عنه ضعف أو فقدان كامل بالإحساس بالألم والحرارة أو البرودة.



عدم إفراز كميات مناسبة من العرق لترطيب الجلد، والتي تُعتبر وظائف مهمة لسلامة القدمين. لذلك، قد يتعرض المريض للإصابة في القدم، من دون أن يشعر بذلك.



ضيق أو انسداد كامل للشرايين المغذية للقدمين. وتدل أعراض برودة القدم أو شحوبها أو ازرقاقها على ضعف التروية الدموية للقدمين. وينتج عن ذلك وصول كمية أقل من الدم. وبالتالي، وصول كمية أقل من الأكسجين، والمغذيات الضرورية لشفاء الإصابات ومكافحة العدوى.

سي ان ان