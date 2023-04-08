شراب ساخن شائع يقي من السكتة القلبية

الوكيل الإخباري- يلعب الشاي بأنواعه المختلفة دورًا محوريًا في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، ويمكن إضافة بعض الأعشاب الغنية بالفلافونيدات إليه للحصول على المزيد من الفوائد الصحية.

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وفي هذا الصدد، كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر ، أن هناك نتائج لدراسة بحثية حديثة قام بها فريق علمي طبي بريطاني تم نشرها منذ يومين أن تناول كوب شاي أحمر مرتين يوميًا بصفة منتظمة يساعد على إطالة العمر.



وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن الباحثون استندوا إلى قدرة الشاي الأحمر في إطالة العمر، إلى فوائده في تقليل خطر الاصابة بالسكتات القلبية والدماغية والسكر من النوع الثاني.



ولفت رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إلى أن الشاي الأحمر يحتوي على مضادات الأكسدة التي ترفع من مناعة الجسم ضد الأمراض، وذلك كما جاء في نتيجة تلك الدراسة الاستقصائية الوراثية الصحية المتعمقة والتي اجريت علي نصف مليون من الرجال والنساء أعمارهم ما بين 40 إلى 60 عام خلال الفترة من2006 وحتي2010، تناولوا الشاي واستمتعوا بطعمه ونكهته وفوائده الصحية.



الكونسلتو الطبي

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