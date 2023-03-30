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الخميس، 30-03-2023 11:48 ص

خبراء : هذا القدر من الماء يومياً يقي من السكتة الدماغية !

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الوكيل الإخباري- تحدث السكتات الدماغية غالبًا بعلامات تحذيرية قليلة أو معدومة، لكن هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في تقليل المخاطر وتعزيز فرص الشفاء منها، ومن أبرزها شرب كمية كافية من الماء.

أعراض السكتة الدماغية

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السكتة الدماغية هي عندما يتم قطع إمداد الدم إلى جزء من الدماغ، ومن أبرز أعراضها:


الوجه: قد يهبط جانب من الوجه، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد يكون فمه أو عينه هبطا.


الذراعان: قد لا يتمكن الشخص المصاب بالسكتة الدماغية من رفع ذراعيه وإبقائهما مرتفعتين، بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.


الكلام: المصاب بسكتة دماغية كلامه قد يكون ملتبسا أو مشوها، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق، على الرغم من أنه يبدو مستيقظا. وقد يواجه المصابون أيضا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.


عامل السرعة أساسي في إنقاذ حياة المصابين بالسكتة الدماغية، أو تخفيف الأضرار الناتجة عنها، لذا من المهم جدا أن تكون مدركا لأعراضها، وتتحرك سريعا لطلب المساعدة أو إيصال المصاب إلى أقرب مستشفى.


مصابو السكتة الدماغية و"عامل الخطر المشترك"


باحثون وجدوا أن عددا كبيرا من مرضى السكتة الدماغية، يظهرون في المستشفى وهم يعانون من الجفاف.


"هارفارد هيلث" تقول إن علامات عدم شرب كمية كافية من السوائل، تشمل الضعف وانخفاض ضغط الدم والارتباك والدوخة والبول داكن اللون.


ووفقا لهيئات صحية، فإن الحد الأدنى من كمية الماء التي يحتاجها الشخص لتجنب ذلك، هو حوالي 4 إلى 6 أكواب من الماء يوميا.


يتوافق هذا مع بحث أجرته جامعة لوما ليندا الأميركية، الذي وجد سابقا أن شرب ما لا يقل عن 5 أكواب من الماء، ضروري لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 53 في المائة.


قد لا يؤدي القيام بذلك إلى الحماية من هذه الحالة فحسب، بل يساعد أيضا في تقليل الأضرار في حالة الإصابة بسكتة دماغية.

كيف تتجنب السكتة الدماغية؟.. سبل الوقاية
وللحد من فرص الإصابة بسكتة دماغية، فإن هناك مجموعة من النصائح، وفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من المهم اتباعها:
الأكل بصورة جيدة وصحية.


ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.


إذا كانت لديك حالة صحية تزيد من خطر إصابتك بسكتة دماغية، فمن الضروري إدارتها بشكل فعال.


على سبيل المثال، تناول دواء تم وصفه لك لخفض ضغط الدم المرتفع أو مستويات الكوليسترول، بانتظام.

 

 

سكاي نيوز عربية 

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