السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 12:01 ص

شرق المتوسط يسجّل ثاني أعلى المعدلات العالمية في وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة

الصحة العالمية


 
الوكيل الاخباري - قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الإقليم يُسجِّل ثاني أعلى المعدلات العالمية في وفيات الأمهات (164 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية)، بعد الإقليم الأفريقي (525 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية).

وأوضح المكتب الإقليمي للمنظمة، وفق بيان له، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف اليوم، أن الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات هي النزيف، والإنتان، وارتفاع ضغط الدم؛ وجميع أسباب الوفاة هذه يمكن الوقاية منها.

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