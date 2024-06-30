شمع العسل يطيل عمر الأطعمة

الوكيل الإخباري- يمكن لأغلفة شمع العسل إطالة العمر الافتراضي للأطعمة في مناطق الحرب دون كهرباء، حيث يقدم الشمع بخصائصه المضادة للميكروبات حلاً طبيعياً لحفظ الطعام أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وفق ما أفاد علماء من أوكرانيا.

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وقال البروفيسور ليز باي من جامعة كارديف: "كما يعلم الجميع، يتلف الطعام بسرعة كبيرة إذا لم تكن هناك طريقة لحفظه خلال الأوقات الصعبة مثل الحروب، ويبدو استخدام غلاف شمع العسل الذي يمكنه قتل الحشرات طريقة طبيعية لمعالجة هذه المشكلة". وكان العلماء المقيمون في كارديف الأوكرانية يحللون خلايا النحل الفردية لتحديد ما يوفر أفضل حماية للغذاء، وابتكر فريق البحث وصفات مختلفة، وخلطوا عناصر عادية من المحتمل أن تكون متاحة في مناطق الحرب لإنشاء أغلفة يمكنها الحفاظ على الطعام بشكل فعال، وفق موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".



وأضاف باي: "السحر في الخليط مع قطعة من القماش أو حتى الورق ممزوجة بشمع العسل ونباتات مضادة للميكروبات طبيعية أخرى مثل المريمية، تشكل الأغلفة، وتُستخدم أغلفة شمع العسل هذه تقليدياً لإطالة عمر السندويشات، ولكن يمكن تعديلها أيضاً للعناصر القابلة للتلف الأخرى .



