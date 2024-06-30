الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين ورفع اسعار الديزل

انتشال جثمان شهيد شمالي رفح

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد

المناصير سفيرا لليونيسكو والمنظمة الإيطالية للثقافة والاقتصاد

اعلان صادر عن وزارة الأوقاف

الأمانة تطلق تقرير مشروع حصر وتجميع الأمطار الغزيرة في الأردن

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الحنيطي

رئيس الوزراء ينعى الفقيد عمر النَّابلسي

سرايا القدس: قصفنا موقع ناحل عوز في غلاف غزة

نتنياهو: لا تغيير بموقفنا بشأن مسار استعادة المحتجزين

الأحد، 30-06-2024 03:37 م

شمع العسل يطيل عمر الأطعمة

فوائد-عسل-النحل-على-الريق


الوكيل الإخباري- يمكن لأغلفة شمع العسل إطالة العمر الافتراضي للأطعمة في مناطق الحرب دون كهرباء، حيث يقدم الشمع بخصائصه المضادة للميكروبات حلاً طبيعياً لحفظ الطعام أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وفق ما أفاد علماء من أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال البروفيسور ليز باي من جامعة كارديف: "كما يعلم الجميع، يتلف الطعام بسرعة كبيرة إذا لم تكن هناك طريقة لحفظه خلال الأوقات الصعبة مثل الحروب، ويبدو استخدام غلاف شمع العسل الذي يمكنه قتل الحشرات طريقة طبيعية لمعالجة هذه المشكلة". وكان العلماء المقيمون في كارديف الأوكرانية يحللون خلايا النحل الفردية لتحديد ما يوفر أفضل حماية للغذاء، وابتكر فريق البحث وصفات مختلفة، وخلطوا عناصر عادية من المحتمل أن تكون متاحة في مناطق الحرب لإنشاء أغلفة يمكنها الحفاظ على الطعام بشكل فعال، وفق موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".


وأضاف باي: "السحر في الخليط مع قطعة من القماش أو حتى الورق ممزوجة بشمع العسل ونباتات مضادة للميكروبات طبيعية أخرى مثل المريمية، تشكل الأغلفة، وتُستخدم أغلفة شمع العسل هذه تقليدياً لإطالة عمر السندويشات، ولكن يمكن تعديلها أيضاً للعناصر القابلة للتلف الأخرى .

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_8_1_20_35_49_338

5 فوائد صحية يقدمها المشمش لمرضى القلب‎

2024630122650966IP

ما أسباب خفقان القلب بعد الأكل؟

100920024054Depression

أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين

2024630122441534AH

النظام الغذائي المتوازن يقاوم التعب والإرهاق

2024_6_24_18_58_31_149

لفقدان الوزن .. اليك أفضل وقت لتناول الخيار خلال اليوم

2022_12_12_20_19_58_254

5 علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم في الصيف‎

أخبار متعلقة
alalam_635871797181418947_25f_4x3

أخصائية تغذية تبدد أسطورة ضرر تناول الطعام مساء

20246142168822IB

الدهون غير الصحية ترتبط بسلوكيات القلق