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الثلاثاء، 19-04-2022 01:43 م

ضعف حاسة الشم قد يكون عارضا رئيسيا للاصابة بأحد انواع الأورام السرطانية

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الوكيل الإخباري-للسرطان العديد من الأنواع والأشكال المختلفة. وعندما ينمو الورم، قد يظهر عدد من الأعراض غير العادية بما فيها تلك المتعلقة بالشم.

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والأورام الأرومية العصبية الشمية هي أورام خبيثة نادرة تنمو في التجويف الأنفي. ويعد الشم أو عدم وجوده من المؤشرات الرئيسية المتعلقة بهذه المخاطر.


ويحتوي التجويف الأنفي على أعصاب وأنسجة مسؤولة عن حاسة الشم. ويبدأ هذا النوع من الورم في التجويف الأنفي ويمكن أن ينمو في العين والدماغ القريبين.


ويقول موقع مركز جون هوبكنز ميديسن: "عندما يبدأ السرطان تحديدا في الأعصاب التي تؤثر على حاسة الشم لديك، فإنه يُعرف باسم الورم الأرومي العصبي الشمي".


وأضاف الموقع الصحي: "غالبا ما يحدث الورم الأرومي العصبي الشمي على سطح التجويف الأنفي، ويشمل الصفيحة المصفوية، وهي عظمة تقع بين العينين وتقع في أعماق الجمجمة. والورم الأرومي العصبي الشمي هو شكل نادر من السرطان".

 

ومن أعراض الورم الأرومي العصبي الشمي:
- ألم حول العينين
- انسداد أو احتقان يتفاقم أو لا يتحسن
- انسداد الأنف
- نزيف الأنف في الحلق (التنقيط الأنفي الخلفي)
- عيون دامعة
- نزيف في الأنف
- صديد من الأنف
- خدر في الوجه أو الأسنان
- ضعف حاسة الشم
- فقدان أو تغيير في الرؤية
- ألم أو ضغط في الأذن
- صعوبة في فتح الفم
- تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة


ويشار إلى أن العلاج سيكون فريدا لكل مريض. ومن المهم لأي شخص معني أن يرى خبيرا في علاج الورم الأرومي العصبي الشمي لتحديد أفضل طريقة علاجية.
ولا توجد إرشادات معيارية لعلاج الورم الأرومي العصبي الشمي. ويعتمد العلاج على مرحلة السرطان.


وتشمل خيارات العلاج التي يجب مناقشتها مع طبيبك ما يلي:
 - الجراحة
- العلاج الإشعاعي
- العلاج الكيميائي

روسيا اليوم

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