الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

أوقاف الطفيلة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

زراعة المفرق توفر مطعوم التسمم المعوي لقطعان الماشية

إربد: جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل

الخدمة المدنية: إطلاق الكشف التنافسي الأساسي الأربعاء

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الملك: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

اليرموك: تأجيل انتخابات اتحاد الطلبة وتعديل التعليمات وفقا لنظام العمل الحزبي في الجامعات

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

الأحد، 26-02-2023 04:37 م

طبيبة تكشف عن خطأ شائع عند شرب الشاي

download (4)


الوكيل الإخباري- لا يخفى على أحد فوائد شرب الشاي لصحة جسم الإنسان، إلا أن دراسة جديدة كشفت مؤخراً عن خطأ شائع يركتبه معظم الناس عند تناول  الشاي.

وكشفت  الدكتورة أولغا ألكساندروفا أخصائية أمراض الباطنية، أن الشاي من دون سكر ومن دون محليات أخرى هو أكثر فائدة للصحة.

اضافة اعلان


كما أشارت في مقابلة مع وكالة "Prime" الروسية للأنباء، إلى أن الشاي من دون سكر ومحليات أخرى يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان.


وكشفت أن كلامها ينطبق على جميع أنواع الشاي، محذّرة من شاي الأعشاب.
ووفقا لها لا ينسب الشاي إلى المشروبات التي تؤثر بصورة كبيرة في الصحة، بل للتي لها تأثير إيجابي محدد. لافتة إلى أن الشاي يحتوي على مواد نشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين ومضادات الأكسدة والزيوت الطيارة والأحماض الأمينية والفيتامينات B1 ، B2 ، P ، PP ، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم والكافيين.


كما أوضحت أن تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الحالات الشديدة من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب".


وتابعت أن الشاي الأسود يؤثر إيجابيا في الصحة أيضا، حيث يخفض لدى كبار السن خطر ضعف الوظائف الإدراكية وهشاشة العظام.


أما شاي الأعشاب فيجب أن يشرب بحذر لأن بعضه يؤثر سلبا في الجسم.
يذكر أن جميع التأثيرات الإيحابية للشاي تتكون عادة عندما يكون من دون سكر ومحليات أو كريم.


ووفق ألكساندروفا، فإن إضافة المحليات يمكن أن يسبب مشكلات في عملية التمثيل الغذائي

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
78817-seha-0-1527126836

حساسية البقوليات.. أعراضها وعلاجها

2020_6_25_19_6_2_421

براءة البطاطس المثلجة من السرطان

2022_2_16_15_50_45_101

4 أنواع للاكتئاب- أيهم أكثر خطورة؟

2022_6_23_22_29_18_802

الحرمان من الطعام في الطفولة يرتبط بالسمنة .. إليك السبب

2021_8_22_17_22_58_521

4 تمارين لتخفيف ألم المفاصل

2023226121157690C5

ما هي فوائد حليب الإبل وبماذا يتميز عن غيره؟

أخبار متعلقة
12959045741567966135

4 أسباب تجعل الدقيق الأبيض ضارًا للصحة

90032faa68d9707eea1b35a531a1b947

دراسة صادمة : الاكثار من شرب الشاي قد يتسبب بهذا المرض !

IMG_٢٠٢٢٠٦١٤_١٦٥٦٣٢-1080x815

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول اللحوم والدواجن؟

2021_9_10_1_6_0_19

5 نصائح ذهبية للحفاظ على صحتك طوال العمر

cafeaulait230213093822442_

6 أخطاء تنسف جهود الراغبين في إنقاص الوزن الزائد

image

مشروب يقلل من خطر التجلطات الدموية