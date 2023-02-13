ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول اللحوم والدواجن؟

الوكيل الإخباري- وسط غلاء أسعار اللحوم والدواجن، ربما يلجأ البعض إلى الاستغناء عن تناولها، فهل يمكن أن يؤثر ذلك على الجسم؟

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نستعرض في السطور التالية ما الذي يمكن أن يحدث للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم والدواجن سواء بالسلب أو الإيجاب، حسبما نشر موقع "WebMD".



تقليل الالتهابات بالجسم

أظهرت الأبحاث أن اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب مستمر، ما يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالسرطان والمشكلات الصحية الأخرى.



تحسين صحة الأمعاء

يمكن أن يؤثر تناول اللحوم الحمراء والدواجن يوميًا بالسلب على صحة الأمعاء، لكن النظام الغذائي النباتي يساعد على تعزيز بكتيريا الأمعاء الجيدة، لأنها غنية بالألياف التي تساهم في نمو تلك البكتيريا، مما يقلل خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية.



فقدان الطاقة

قد يشعر الشخص بالتعب والضعف إذا امتنع عن تناول اللحوم والدواجن بسبب فقدان مصدر مهم للبروتين والحديد، وكلاهما يمنح الجسم الطاقة.



يمتص الجسم الحديد من اللحوم أكثر من الأطعمة الأخرى، لكنه ليس الخيارالوحيد، حيث يمكن الحصول عليه من الخضروات الورقية مثل السبانخ، وكذلك الحبوب الغنية بالحديد والبيض والفاصوليا والبازلاء والعدس والمكسرات والبذور.



خفض خطر الإصابة بالسكري وارتفاع الكوليسترول

يساعد التوقف عن تناول اللحوم الحمراء والدواجن على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فضلاً عن خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، والتي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.



فقدان الوزن

يؤدي اتباع نظام نباتي إلى فقدان الوزن بشكل سليم وسريع، لذا يمكن استبدال اللحوم والدواجن ببعض الأطعمة التي تحتوي على القيمة الغذائية نفسها.



الحاجة إلى تناول المكملات الغذائية

قد يفقد الجسم بعض الفيتامينات والمعادن المهمة، لذا يمكن أن تناول بعض مكملات فيتامين ب 12 والحديد وفيتامين أ- ب - د، لذا يجب التحدث إلى الطبيب حول أفضل المكملات الغذائية.





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