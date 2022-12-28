طبيب أسنان يكشف عن أكبر خطأ عند استخدام غسول الفم

الوكيل الإخباري-شارك طبيب أسنان مجموعة من النصائح حول الطريقة الأمثل لاستخدام غسول الفم، والأخطاء التي يقع فيها الكثيرون ويمكن أن تضر بصحتهم الفموية.



وتحدث الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان في Impress، إلى صحيفة ذا ميرور البريطانية عن كل شيء يتعلق بغسول الفم، موضحاً أفضل وقت لاستخدامه والترتيب الصحيح الذي يتم استخدامه جنباً إلى جنب مع تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.



ويقول قاسم إن أفضل ما يجب فعله في عملية تنظيف الأسنان هو البدء باستخدام خيط تنظيف الأسنان، وذلك لإزالة أي طبقة من البلاك بين الأسنان. بعد ذلك، تنتقل إلى تفريش أسنانك، إما باستخدام فرشاة أسنان عادية أو كهربائية قبل استخدام بعض غسول الفم في النهاية.



وفي حين أن معظم الناس قد يستخدمون غسول الفم بشكل شائع في الصباح بعد تنظيف أسنانهم بالفرشاة للحصول على نفس منعش طوال اليوم، يقول الخبير إن هذا ليس في الواقع أفضل وقت لاستخدام غسول الفم. بدلاً من ذلك، أوضح قاسم أن المساء هو أكثر الأوقات فائدة لاستخدام غسول الفم، ولكن هناك خطأ كبير واحد يرتكبه الكثير من الناس بعد استخدامه.



ويقول الدكتور قاسم "أوصي بشدة باستخدام غسول الفم كجزء من روتينك قبل النوم والتأكد من عدم شطفه بالماء بعد ذلك. بهذه الطريقة يمكن أن يستمر في العمل طوال الليل". ومضى الخبير في تذكير الناس بأنه على الرغم من أنك قد تستخدم غسول الفم مرة واحدة فقط في اليوم، إلا أنه من الضروري تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم.



وأضاف قاسم "من المهم حقاً تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً لمدة دقيقتين على الأقل وقضاء المزيد من الوقت في تنظيفها في الليل، حيث أن الفلورايد بهذه الطريقة سوف يستمر في العمل طوال الليل وأنت نائم".



ويجب دائماً استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. وهذا مهم أيضاً. وهناك أنواع مختلفة من معجون الأسنان ولكن بشكل عام، الفلورايد مهم حقاً بالنسبة لنا ومن المهم حقاً للأطفال استخدام فلوريد منخفض التركيز وفقاً لـعمر المريض.

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