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الخميس، 27-06-2024 02:05 م

طبيب: البيض ليس المصدر الوحيد للإصابة بداء السلمونيلا

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الوكيل الإخباري- يشير الدكتور الروسي أندريه ماتيوخين، أخصائي الأمراض المعدية، إلى أن الاعتقاد السائد والمنتشر هو أن البيض النيئ هو المصدر الرئيسي للإصابة بداء السلمونيلا.

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ووفقا له، هذا صحيح ولكن جزئيًا فقط. ويوضح المنتجات التي غالبا ما تنقل هذه العدوى المعوية الحادة. ومن بين المنتجات التي تعيش عليها البكتيريا من جنس السلمونيلا، الحليب ومنتجات الألبان. فمثلًا تبقى هذه البكتيريا في الجبن مدة شهر تقريبا وفي الحليب غير المعقم 24 يوما.


وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يكون لحم الدجاج مصدرا للسلمونيلا. والشيء المثير في الأمر أن بكتيريا السلمونيلا لا تغير المظهر الخارجي للمنتج الذي تعيش فيه ولا طعمه.


ويقول: "الغليان عند درجة 100 درجة مئوية يقتل هذه البكتيريا فورا". لذلك ينصح بأن يستمر سلق البيض مدة لا تقل عن أربع دقائق بعد غليان الماء.

RT

 




 

 


 

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