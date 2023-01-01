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الأحد، 01-01-2023 03:55 م

طبيب مصري يتحدث عن طريقة تشخيص اصابة الاطفال بالمخلوي التنفسي

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الوكيل الإخباري-قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي في مصر، إن الطريقة الوحيدة المثلى للتأكد من إصابة الطفل بالفيروس المخلوي، من خلال استشارة الطبيب المتخصص الذي يلاحظ الأعراض، ووصف العلاج اللازم.

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وتابع عبد المجيد، خلال بث مباشر لموقع " الكونسلتو"، أن المسحة غير مفيدة تمامًا عند إصابة الطفل بالفيروس المخلوي، مؤكدًا أن الطبيب سيلاحظ استمرار بعض الأعراض على الطفل، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والصداع الشديد، مع وجود آلم وخمول للطفل.

ونصح استشاري الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي، الأمهات عند ملاحظة أي من هذه الأعراض على الطفل بأهمية الإسراع في استشارة الطبيب، فضًلا عن عزل الطفل، لضمان الراحة الكافية للطفل، وضمان عدم انتشار الفيروس بين الأطفال.


وأكد استشاري الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي، أن الفيروس المخلوي يحدث بين الأطفال أثناء مواسم تغيير الفصول مثل الخريف والشتاء، مضيفًا: الأطفال هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالتهاب الفيروس المخلوي، وذلك بسبب ضعف أجهزتهم المناعية، ويمكن أن تنتقل العدوى لهم أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة.

 

 

 


 




 

 


 

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