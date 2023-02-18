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السبت، 18-02-2023 12:39 م

طبيب يحذر : المضادات الحيوية قد تتسبب بالفشل الكلوي في هذه الحالة !

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الوكيل الإخباري- يسارع أغلب الأشخاص إلى تناول المضادات الحيوية، بمجرد الإصابة بأي ألم أو دور برد، وذلك لاعتقادهم أنها تساهم في تخفيف الأعراض وتساعد على القضاء على مسببات المرض.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس في مصر ، من التناول المفرط للمسكنات دون استشارة طبية، مشيرًا إلى أنه يتم اللجوء إليها من أجل التخلص من مشاكل الصداع وغيرها من آلام الجسم.

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وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسكنات تعتبر علاجًا للأعراض فقط ولكنها ليست علاجًا للأسباب، وعندما نحصل على المسكنات يجب أن تكون بإشراف طبيب ولمدة محددة.


وتابع: المسكنات لها آثار جانبية قد تكون خطيرة والإفراط في استخدامها يؤدى إلى آلام وقرحة فى المعدة وقد تؤدى إلى نزيف بالجهاز الهضمي، لافتًا إلى أنها تؤثر على الأوعية الدموية والقلب لو تم استخدامها بشكل مفرط، ولها تأثير سلبى على الكلى وقد تتسبب فى فشل كلوى حاد.

 

الكونسلتو الطبي

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