أعراض التوحد.. هل اقترب العلاج؟

الوكيل الإخباري- قال العلماء إن عقاراً يستخدم لعلاج الصرع يمكن أن يساعد في علاج الأعراض الشبيهة بالتوحد، وأشاد الباحثون بالنتائج باعتبارها طفرة في التعامل مع مرض التوحد.



وتعمل حبوب علاج الصرع Lamictal عن طريق عكس التغييرات التي تطرأ على خلايا الدماغ والتي تسببها الطفرات الجينية. وقال أطباء في معهد هيكتور لأبحاث الدماغ في ألمانيا إن عقار لاموتريجين، الذي يباع تحت الاسم التجاري Lamictal، حد من المشكلات السلوكية المرتبطة بالتوحد.



وأظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص المصابين بالتوحد لديهم طفرات تغير الجين MYT1L. وقال الدكتور موريتز مول المؤلف الرئيسي للدراسة "يبدو أن العلاج بالعقاقير في مرحلة البلوغ يمكن أن يخفف من اختلال وظائف خلايا الدماغ وبالتالي يقاوم التشوهات السلوكية النموذجية للتوحد".



ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال مقتصرة على الدراسات التي أجريت على الفئران. لم يتم إجراء الدراسات السريرية على المرضى الذين يعانون من اضطرابات من طيف ASD. وأضاف الدكتور موريتز أن "الدراسات السريرية الأولى لا تزال في طور التخطيط المبكر".



وأثناء التجربة، تم إيقاف بروتين MYT1L في الفئران لتقليد حالة الشخص المصاب بالتوحد. ووجد الباحثون أن أولئك الذين ليس لديهم MYT1L لديهم المزيد من تشوهات الدماغ، كما أنهم يعانون أيضاً من فرط النشاط.



ويستخدم عقار لاموتريجين حالياً لعلاج حالات مثل الصرع والاضطراب ثنائي القطب. والنوبات هي اندفاعات من النشاط الكهربائي في الدماغ تؤثر مؤقتاً على طريقة عمله. ويبطئ عقار لاموتريجين هذه الإشارات الكهربائية لإيقاف النوبات. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض التوحد، يساعد الدواء في سد قنوات الصوديوم جزئياً بحيث تمر كمية صغيرة فقط، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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