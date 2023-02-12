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الأحد، 12-02-2023 09:44 ص

طبيب يوضح حالة وحيدة يمكن فيها استخدام المضادات الحيوية عند الإصابة بالبرد

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، من استخدام المضادات الحيوية، عند الإصابة بنزلات البرد إلا بعد تحولها إلى عدوى بكتيرية، على أن يكون ذلك وفقًا لتعليمات الطبيب المتخصص.

وتابع حتة، أن المضادات الحيوية من الأدوية التي تساهم في علاج الأمراض المتنقلة عن طريق العدوى، إلا أنها في بعض الأحيان والحالات المرضية، قد تكون بلا جدوى.

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ونصح استشاري الصحة العامة، عند الإصابة بنزلات البرد، باتباع بعض النصائح، والتي من بينها ما يلي:-


- الإكثار من تناول السوائل.


- الحصول على الكثير من الراحة.


- -استخدم العسل للتخلص من الكحة، للبالغين والأطفال بعمر سنة على الأقل أو أكبر.


- استخدم قطرات أو بخاخ محلول ملحي للأنف.


- تناول الفيتامينات سواء على شكل أقراص أو في الأطعمة الطازجة.

 

الكونسلتو الطبي

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