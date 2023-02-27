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الإثنين، 27-02-2023 01:56 م

طبيب يحذر من الجلوكوما: تسبب العمى في هذه الحالة !

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الوكيل الإخباري- مع تقدم العمر، يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما أو المياه الزرقاء، وهو أحد أمراض الضمور البقعي التي تشكل خطرًا كبيرًا على حاسة الإبصار.

في هذا الصدد، حذر الدكتور عبد الرحمن جابر، استشاري طب وجراحة العيون، من إهمال علاج الجلوكوما، لأن المياه الزرقاء تؤدي إلى ضعف النظر تدريجيًا، حتى يصاب المريض بالعمى نهائيًا على المدى البعيد.

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وأضاف جابر: "في البداية، يواجه المريض صعوبة بالغة في رؤية الأشياء الموجود على جانبيه، ومع مرور الوقت، قد يتعرض العصب البصري لخطر الضمور والتلف، مما يسبب فقدان النظر".


وأوضح استشاري طب وجراحة العيون أن الجلوكوما تحدث بسبب ارتفاع ضغط العين، مشيرًا إلى أن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بها، وتشمل:


- تناول جرعات عالية من الكورتيزون.

- إهمال علاج إعتام عدسة العين "المياه البيضاء".
- إصابة العين بالتهابات فيروسية متكررة.
- التصاق القزحية.


واختتم حديثه بتوضيح أن الوقاية من الجلوكوما تستدعي اتباع مجموعة من الإرشادات، أهمها:


- مراجعة الطبيب قبل تناول الكورتيزون.
- الإسراع في علاج المياه البيضاء فور ظهور أعراضها.
- عدم إهمال علاج الالتهابات الفيروسية التي تصيب العين.
- فحص العين بشكل دوري، للكشف المبكر عن أمراضها وعلاجها سريعًا.

 

الكونسلتو الطبي 

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