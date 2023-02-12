طبيب يكشف طرق التعامل مع الحساسية الوراثية عند الأطفال

الوكيل الإخباري- تعتبر الحساسية من أبرز المشاكل الصحية التي يعاني منها الأطفال في أعوامهم الأولى، ما يؤثر على نشاطهم بشكل واضح، الأمر الذي يستدعي من الأمهات اللاتي يعاني أطفالهن من حساسية الصدر اتباع بعض الإرشادات، للحفاظ على صحتهم.

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وفي هذا الصدد، يقول الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، إن العامل الوراثي من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالحساسية، مؤكدًا أنها من الأمراض الموسمية والتي تتكرر عند المصابين بها في نفس الوقت من كل عام.





وتابع حتة، خلال بث مباشر لـ"الكونسلتو"، أن أعراض الحساسية عند الأطفال تبدأ من العطس المستمر والسعال المتكرر فضًلا عن حكة مستمرة في الجلد، مؤكدًأ أن الأعراض تحتلف أيضًا وفقًا لنوعها إذا كانت حساسية صدر أم جلد أم جيوب أنفية.



وأكد استشاري الصحة العامة، أنه يمكن السيطرة على أعراض الحساسية عند الأطفال من خلال استخدام أقراص الهيستامين، متابعًا: أنه بمجرد إعطاء الطفل للقرص الأول والثاني والثالث تبدأ تتحسن حالة المريض.



وأشار استشاري الصحة العامة، إلى أنه يمكن إعطاء الطفل لبخاخات الأنف فهي آمنه له، أو توسعة الرئة، مشددًا على أهمية استشارة الطبيب قبل إعطاءهم للطفل.



الكونسلتو الطبي

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