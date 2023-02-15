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الأربعاء، 15-02-2023 02:52 م

دراسة : ضعف المصافحة ينبئ بأمراض مزمنة

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ميشيغان أن ضعف القبضة قد يكون نذيراً للموت المبكر، وفق «روسيا اليوم».وربط الباحثون بين ضعف قوة القبضة وزيادة أخطار الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، ومن ذلك السرطان وأمراض القلب.

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وقال الفريق إن المصافحة الضعيفة قد تكون علامة على الضعف العام للعضلات، وهو عامل معروف للعديد من الأمراض التنكسية. لطالما عرف الأطباء أن هناك صلة بين تراجع القبضة مع تقدمك في العمر وقصر العمر الافتراضي، ولكنهم ما زالوا غير متأكدين من سبب ارتباط هذين الأمرين. وربط الباحثون ذلك بعملية مثيلة الحمض النووي. 

 

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