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الإثنين، 13-02-2023 10:34 ص

الى ماذا ينذر الم اصبع القدم الأكبر ؟

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الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن ألم المفاصل من الأعراض المرضية الشائعة عند العديد من الأشخاص، بالإضافة إلى الصداع.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن التهاب المفاصل ليس المرض الوحيد الذي يسبب ألمًا فيها، بل هناك أمراض أخرى لها تأثيرات سلبية على صحتها، مثل الحمى الروماتيزمية.

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ألم المفاصل قد يكون علامة على تحذيرية على الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الروماتويد والذئبة الحمراء.


وأوضح أن ألم المفاصل عند مرضى السمنة المفرطة قد يرجع سببه إلى تآكلها، نتيجة للضغط الشديد الذي تعرضت له، نظرًا لارتفاع مؤشر كتلة الجسم.


وكشف أن سبب ألم المفاصل قد يختلف من مريض لآخر حسب موضعه،

مضيفًا: "إذا كان في إصبع القدم الأكبر، فهذا مؤشر على الإصابة بمرض النقرس".


واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أهمية زيارة الطبيب عند الشعور بألم المفاصل، لتحديد السبب المرضي المؤدي له على وجه الدقة، محذرًا من تناول المسكنات للتغلب عليه.

 

الكونسلتو الطبي

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