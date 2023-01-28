السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعة الأردن: السوق السعودية فرصة كبيرة للصناعات الأردنية

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

صورة وفيديو - منفذ عملية إطلاق النار على إسرائيليين من بلدة سلوان وعمره 13 عامًا

تحذير من الأمن السيبراني بشأن بيانات الدخول مواقع التواصل

وكلاء السياحة: 85 ألف معتمر أردني خلال الـ6 أشهر الماضية

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على باعة المواد منتهية الصلاحية

العثور على جثتي شقيقين في بصيرا.. والأمن يحقق

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

السبت، 28-01-2023 02:44 م

طبيب يحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال حديثي الولادة

tbl_articles_article_24238_9913fdd6273-60f1-4212-ac90-dcf7ad90e0ab


الوكيل الإخباري- حذرالدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس في مصر ، من الإفراط في في تناول المضادات الحيوية من أجل علاج نزلات البرد، مشيرًا إلى أهمية استخدامها لمدة محددة وبجرعات محددة، وفقًا لاستشارة الطبيب المختص.

اضافة اعلان


وأضاف عقبة، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد خطأ شائع وهو بمجرد الارتفاع البسيط لدرجة الحرارة يتم إعطاء الأطفال المضاد الحيوي، مضيفًا أن هناك بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية تأتي بسبب الإفراط في تناول المضادات.

وأكد رئيس أقسام الباطنة، أنه يتم استخدام المضاد الحيوي في أي سن ولكن إذا كان هناك ضرورة لذلك، مردفًا: ممكن الأطفال بعد الولادة يأخذوا المضاد الحيوي بس لازم يكون بإشراف الطبيب والجرعة المناسبة التي تناسب العمر.


وأشار عقبة، إلى أن أضرار المضادات الحيوية كثيرة ومنها الحساسية، مشددًا على أهمية عمل اختبار الحساسية لكل من يتعاطى المضاد الحيوي، قائلا: «من الحالات اللازمة لاستخدام المضادات الحيوية وجود التهابات على صمامات القلب.


وتابع رئيس أقسام الباطنة، بأن عمل مزرعة للبكتيريا والميكروب ضروري لإعطاء المضاد الحيوي المناسب، مؤكدًا أن استخدام المضاد الحيوي للمرأة الحامل وفقا لمعايير كثيرة حتى لا يؤثر على الأم أو الجنين.


وأوضح عقبة، أن الإشراف الطبي عند تناول المضادات الحيوية معناه تحديد الميكروب بصورة دقيقة والمضاد المناسب له، ناصحًا بضرورة التعامل مع الأطباء عند المرض وليس أخذ الدواء بصورة عشوائية.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2015_5_19_14_43_3_488

الى ماذا ينذر فقدان الشهية ؟

1648727241803159100

هل الإفراط في القهوة يسبب ظهور حب الشباب؟

2020_7_26_11_28_28_635

ما تأثير تناول العنب على صحتك؟

tbl_articles_article_24206_62756a35549-6562-49df-aff4-93b1ffa35a3e

ما تأثير شرب زيت السمسم قبل النوم ؟

tbl_articles_article_33103_6725460150a-b23b-4aa6-8726-ae8a9ef8b399

ما علاقة الانفلونزا بمرض الزهايمر؟

201712220754395439

حالة يجب فيها استخدام المضادات الحيوية

أخبار متعلقة
201712220754395439

حالة يجب فيها استخدام المضادات الحيوية

2017_11_19_10_45_42_230

مكمل غذائي يقلل من حدة نزلات البرد

2023_1_15_15_16_21_130

متى يخرج الطفل من المنزل بعد التعافي من أمراض الشتاء؟

35931394_101

حقيقة حول استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد

تقوية-مناعة-الأطفال-في-الشتاء

أطعمة لتقوية المناعة من أمراض الشتاء

127-150520-children-physical-activity-learn-sport-age-group_700x400

النشاط البدني المناسب للأطفال وفقاً للفئة العمرية