طبيب يحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال حديثي الولادة

الوكيل الإخباري- حذرالدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس في مصر ، من الإفراط في في تناول المضادات الحيوية من أجل علاج نزلات البرد، مشيرًا إلى أهمية استخدامها لمدة محددة وبجرعات محددة، وفقًا لاستشارة الطبيب المختص.

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وأضاف عقبة، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد خطأ شائع وهو بمجرد الارتفاع البسيط لدرجة الحرارة يتم إعطاء الأطفال المضاد الحيوي، مضيفًا أن هناك بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية تأتي بسبب الإفراط في تناول المضادات.



وأكد رئيس أقسام الباطنة، أنه يتم استخدام المضاد الحيوي في أي سن ولكن إذا كان هناك ضرورة لذلك، مردفًا: ممكن الأطفال بعد الولادة يأخذوا المضاد الحيوي بس لازم يكون بإشراف الطبيب والجرعة المناسبة التي تناسب العمر.



وأشار عقبة، إلى أن أضرار المضادات الحيوية كثيرة ومنها الحساسية، مشددًا على أهمية عمل اختبار الحساسية لكل من يتعاطى المضاد الحيوي، قائلا: «من الحالات اللازمة لاستخدام المضادات الحيوية وجود التهابات على صمامات القلب.



وتابع رئيس أقسام الباطنة، بأن عمل مزرعة للبكتيريا والميكروب ضروري لإعطاء المضاد الحيوي المناسب، مؤكدًا أن استخدام المضاد الحيوي للمرأة الحامل وفقا لمعايير كثيرة حتى لا يؤثر على الأم أو الجنين.



وأوضح عقبة، أن الإشراف الطبي عند تناول المضادات الحيوية معناه تحديد الميكروب بصورة دقيقة والمضاد المناسب له، ناصحًا بضرورة التعامل مع الأطباء عند المرض وليس أخذ الدواء بصورة عشوائية.



الكونسلتو الطبي

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