حالة يجب فيها استخدام المضادات الحيوية

الوكيل الإخباري - المضادات الحيوية من الأدوية التي تساهم في علاجات الأمراض المتنقلة عن طريق العدوى، إلا أنها في بعض الأحيان والحالات المرضية، يمكن أن تكون بلا جدوى.

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متى تكون المضادات الحيوية مفيدة؟



قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس في مصر ، إن تناول المضادات الحيوية يساعد في الشفاء، في حالة وجود عدوى بميكروب بكتيري، موضحة أنه في هذه الحالة يتطلب العلاج استخدام المضادات الحيوية.



متى تضر تناول المضادات الحيوية؟



وعلى الجانب الآخر، أضافت نصر، أن المضادات الحيوية تضر وتكون بلا جدوى في حالة الإصابة بعدوى فيروسية، أي غير بكتيرية، وفي هذه الحالة لا تشفى العدوى، ولا تحد من الوباء أو المرض، ولا تساعد في الشعور بالتحسن ولو حتى نسبيًا، وأحيانًا قد تسبب أضرار وأثار جانبية، موضحة أن المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية فقط، وليست الفيروسية.



وتابعت أستاذ الصحة العامة، أنه إذا تم تناول المضاد الحيوي في حالة الإصابة بالعدوى الفيروسية، فيهاجم البكتيريا النافعة الموجودة في الجسم، موضحة أنها مفيدة مفيدة لتعزيز المناعة.



كما أردفت نصر، أن تناول جرعات كبيرة من المضادات الحيوية دون الحاجة القوية لها، قد يسبب أضرار جسيمة على الصحة العامة، وخاصةً نخاع العظام.





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