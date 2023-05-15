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الإثنين، 15-05-2023 03:17 م

طبيب يحذر من عادة شائعة : تهددك بارتفاع ضغط الدم !

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الوكيل الإخباري-هناك عادة يفعلها الكثير من الأشخاص بشكل يومي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر .

وقال شعبان إن العادة اليومية التي يقصدها هي "استخدام الهاتف المحمول"، مؤكدًا أن الإفراط في استعماله من الممارسات الخاطئة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم.

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واستشهد العميد الأسبق لمعهد القلب بدراسة بريطانية حديثة منشورة بموقع "Medscape" في 10 مايو الجاري، موضحًا أن الباحثين وجدوا أن استخدام الهاتف المحمول لإجراء واستقبال المكالمات لمدة نصف ساعة في الأسبوع مرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عند البالغين بنسبة 12%.


وأضاف أن باحثي الدراسة لاحظوا أيضًا أن البالغين الذين يستخدمون الموبايل أكثر من 6 ساعات أسبوعيًا معرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 25%.


وأوضح شعبان أن سبب ارتفاع ضغط الدم عند استعمال الهاتف المحمول بشكل مفرط قد يرجع إلى التعرض لطاقة التردد الحراري Radiofrequency energy عند استقبال وإجراء المكالمات.

 

الكونسلتو الطبي 

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