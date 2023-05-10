الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

9 إصابات في سلسلة غارات لطيران الاحتلال على مواقع متفرقة في قطاع غزة

اتفاقية لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في قمة الجامعة العربية

إصابة طفل إثر تجدد غارات الاحتلال شمال قطاع غزة

إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من غزة باتجاه مستوطنات

استشهاد مزارع وإصابة اخر في قصف إسرائيلي شرق خان يوينس

ميلانيا ترامب تؤكد دعهما لزوجها

مصرع 15 طفلا وفقدان 25 بغرق قارب في نيجيريا

جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا

الأربعاء، 10-05-2023 03:05 م

هل ارتفاع الضغط يسبب نزيف الأنف؟

2023_5_8_22_22_58_637


الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع ضغط الدم ونزيف الأنف.

اضافة اعلان


وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض الأشخاص يعتقدون أن ارتفاع ضغط الدم يسبب نزيف الأنف، مؤكدًا أن هذا غير صحيح.


وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن نزيف الأنف هو الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت وليس العكس، كما يعتبر علامة تحذيرية على الإصابة بنقص الصفائح الدموية.


وأوضح أن نزيف الأنف يصبح عرضًا مؤكدًا لمرض نقص الصفائح الدموية، إذا كان يعاني المريض أيضًا من خروج دم مع البول والبراز.


وأشار موافي إلى أن تحليل صورة الدم الكاملة CBC من الفحوصات الفعالة في تشخيص نقص الصفائح الدموية على وجه الدقة، مضيفًا أن مستوياتها الطبيعية في الجسم تتراوح بين 250 ألف و450 ألف صفيحة.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
anf

4 أخطاء في التنفس تهدد صحة الرئتين.. نرتكبها يومياً

2023510135554902RC

أعراض الارتجاع المعدي المريئي لدى الأطفال

2021_1_19_10_57_5_192

أبرز 3 مشروبات ساخنة لخفض الكوليسترول

537

هل الجوافة مناسبة لمرضى السكري ؟

YemenShabab2019-07-23-02-35-03-110217

علامتان تكشفان اصابتك بحصى الكلى

ما_هي_أفضل_أنواع_السمك_لصحة_جيدة_وقيمة_غذائية_عالية؟

بـ3 خطوات.. كيف تُفرّق بين الأسماك الطازجة والتالفة؟

أخبار متعلقة
ارتفاع-ضغط-الدم-المزمن

كيف تعرف إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم؟

359081_36_1646133771

دراسة : الصداع النصفي يزيد خطر مضاعفات الحمل

Oen7E

دراسة : المكالمات الهاتفية تزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25%

SoyTn-e1617386787309

الصداع ينذر بأمراض خطيرة

download

5 مشروبات ترفع ضغط الدم المنخفض في الصيف

180706544928

مخاطر الإفراط في تناول الملح.. والاستغناء عنه أيضاً