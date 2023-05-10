هل ارتفاع الضغط يسبب نزيف الأنف؟

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع ضغط الدم ونزيف الأنف.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض الأشخاص يعتقدون أن ارتفاع ضغط الدم يسبب نزيف الأنف، مؤكدًا أن هذا غير صحيح.



وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن نزيف الأنف هو الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت وليس العكس، كما يعتبر علامة تحذيرية على الإصابة بنقص الصفائح الدموية.



وأوضح أن نزيف الأنف يصبح عرضًا مؤكدًا لمرض نقص الصفائح الدموية، إذا كان يعاني المريض أيضًا من خروج دم مع البول والبراز.



وأشار موافي إلى أن تحليل صورة الدم الكاملة CBC من الفحوصات الفعالة في تشخيص نقص الصفائح الدموية على وجه الدقة، مضيفًا أن مستوياتها الطبيعية في الجسم تتراوح بين 250 ألف و450 ألف صفيحة.

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