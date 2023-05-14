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الأحد، 14-05-2023 09:21 ص

مادة غذائية تعمل على خفض ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" بأن دراسة حديثة لفريق بحث باكستاني أكدت على أن الفطر الصالح للأكل له تأثير إيجابي على ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الفطر قد أثبت فعالية في علاج ارتفاع ضغط الدم، بجانب فوائده الصحية والمواد والألياف الغني بها.

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وأوضحت الدراسة أن الأحماض الأمينية الموجودة في الفطر تساعد في انخفاض ضغط الدم بفضل المواد الهامة والألياف والبروتينات والستيرولات والفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيا، مثل كورديسيبين ولوفاستاتين وإريتادنين.


ولكن هذه النتائج تنتظر المزيد من التأكيدات والاختبارات السريرة، على الرغم من التأكيد بأن التأثير المضاد لارتفاع ضغط الدم يسري على المراحل المبكرة من المرض وليست الحالة المزمنة.


وفي النهاية يوصي الخبراء باستشارة الطبيب لمعرفة الكمية الكافية للجسم من الفطر الصالح لتجنب الأعراض الجانبية المصاحبة للإفراط في تناوله.

 

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