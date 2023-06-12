الإثنين 12-06-2023
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الإثنين، 12-06-2023 11:36 ص

ألم في هذا الجزء يشير الى حصى المرارة !

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الوكيل الإخباري- آلام منتصف البطن شكوى شائعة تحدث نتيجة الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية المحتملة، وعند تكرارها عادًة ما يحتاج الشخص الخضوع للفحوصات الطبية للتعرف على السبب.

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نستعرض في التقرير التالي أسباب الشعور بآلام في منطقة منتصف البطن، وفقًا لـ "Health line".


تختلف الأعراض التي قد تترافق مع الألم في منتصف البطن حسب السبب المؤدي، تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

أسباب ألم منتصف البطن


عسر الهضم
نتيجة عادات تناول الطعام أو الإصابة بمشكلة مزمنة في الجهاز الهضمي، وفي الغالب يصاحبه أعراض أخرى مزعجة، ويتطلب اتباع روتين حياة يساهم في التخفيف من حدة أعراضه، ممكن أن يتسبب عسر الهضم في ظهور بعض الأعراض التي تشمل:


-آلام في المعدة أو انتفاخ.
-حرقة من المعدة.
-غثيان.
-التقيؤ.


شد عضلات البطن
عضلة المعدة المشدودة هي إصابة شائعة عادًة ما تحدث بعد رفع أشياء ثقيلة أو القيام بمجهود كبير أو ممارسة الرياضة، أو عند السعال الشديد، يتسبب شد عضلات البطن في ألم يمتد من أعلى إلى منتصف البطن، مع صعوبة الحركة.


القرحة الهضمية
يمكن أن يتسبب التآكل بحمض المعدة أو عدوى بكتيرية شائعة في حدوث تقرحات في المعدة والاثني عشر، عادًة ما تسبب قرحة المعدة آلام في أعلى ومنتصف البطن بالإضافة إلى الشعور بالحرقة والغثيان والقئ.


الفتق
يحدث الفتق عندما يخترق النسيج العضلة التي تحتويه، ويعتبر الفتق الإربي هو النوع الأكثر شيوعًا، والذي يحدث عندما تندفع الأنسجة المعوية عبر عضلة البطن، يسبب ألم في منتصف وأسفل البطن.


حصى في المرارة
تعد حصوة المرارة العالقة في مكان ما في القناة الصفراوية سببًا شائعًا لألم المرارة والتهابها، وكذلك التهاب البنكرياس مما يسبب ألم شديد في البطن يرتفع إلى ذروته ثم ينحسر ببطء، عادًة ما تحدث نوبات الألم بعد تناول الطعام، ويختلف مكان الألم بحسب موقع الحصوات


مرض الكبد
عادًة ما يكون الألم في الكبد من الالتهاب والذي قد يحدث نتيجة عدة مشكلات مثل التهاب الكبد السام أو الناجم عن الكحول، أو الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي وهو السبب الأكثر شيوعًا.


أمراض البنكرياس
التهاب البنكرياس له عدة أسباب إلى جانب حصوات المرارة في حالات نادرة، يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس ألمًا في البنكرياس، وقد يسبب في الكثير من الأعراض أبرزها ألم في الجانب العلوي ومنتصف البطن أو ألم في الظهر.


انسداد الأمعاء

قد يؤدي انسداد القولون أو الأمعاء الدقيقة حيث تمر عبر منطقة البطن العلوية إلى الشعور بالألم في منتصف البطن، قد يسبب الطعام والغازات الانتفاخ والتورم الذي يضغط على الأعضاء الأخرى، مما يجعل الألم أكثر انتشارًا.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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