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الإثنين، 19-06-2023 08:57 ص

يُصيب البالغين أيضاً.. ما هو الطفح الجلدي الحراري؟

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الوكيل الإخباري- هل لاحظت بعض التقرحات على جلدك في الآونة الأخيرة؟ قد يُشير ذلك لإصابتك بالتقرح الجلدي الحراري.

ولا تقتصر الإصابة بالطفح الجلدي الحراري على الأطفال فقط، إذ يُصاب به البالغون أيضًا، وخصوصًا في فصل الصيف، أو خلال الأجواء الحارة والرطبة، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لتجمع الرياض الصحي الأول بتغريدة على "تويتر".

ويحدث هذا الطفح الجلدي نتيجةً لانسداد قنوات التعرّق تحت الجلد.

وتتفاوت الأعراض بين تقرحات سطحية وعميقة، وقد تكون بعض أشكال هذا الطفح الجلدي مصحوبة بحكّة شديدة.

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وعادةً ما تختفي هذه الحالة من تلقاء نفسها إلا إذا كانت من النوع العميق، أو في حال أدت لظهور تقرّحات.


وهناك العديد من الخطوات التي يمكنك القيام بها لتخفيف الأعراض،
وتتمثل أفضل طريقة لتخفيف الأعراض في العناية بالبشرة، وتخفيف التعرق، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.


اتّبع الإرشادات التالية لتخفيف أعراض الطفح الجلدي الحراري:


ارتداء الملابس الناعمة القطنية، والفضفاضة، وذات الألوان الفاتحة التي تعكس ضوء الشمس


تجنّب الملابس التي يمكن أن تثير حساسية الجلد


البقاء في الظل، أو في داخل غرفة، أو مبنى مكيَّف في فترة الظهيرة أو عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة


النوم في غرفة باردة وذات تهوية جيدة


الاستحمام بالماء البارد مع الصابون الخالي من العطور أو الأصباغ

 

تجنّب استخدام المراهم، فهي لا تمنع الحرارة، والطفح الجلدي، وقد تتسبّب في سد مسام الجلد


استخدام محلول الـ"كالامين" أو كمادات باردة لتهدئة حكة الجلد

 

سي ان ان

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