طبيب يحذر: هذه العلامة تسبق حدوث غيبوبة الكبد !

الوكيل الإخباري- أوصى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، مرضى الكبد بالانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ على صحتهم، لأن هناك علامة قد تظهر عليهم تنذر بمشكلة خطيرة.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشكلة الخطيرة التي يقصدها هي "غيبوبة الكبد"، مشيرًا إلى وجود أعراض قد يعاني منها المريض قبل حدوثها.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن سبب حدوث الغيبوبة الكبدية يرجع إلى ارتفاع مستويات الأمونيا في الجسم، وعدم قدرة الكبد المتليف على تنقية الدم منها.



وأوضح أن الأمونيا عندما ترتفع نسبتها في الجسم، تنتقل عبر مجرى الدم إلى المخ، مما يؤدي إلى تعرض المريض لبعض الهلاوس السمعية أو البصرية.



واختتم موافي حديثه بتحذير مرضى الكبد من تناول اللحوم، لأنها من الأطعمة التي تتسبب في ارتفاع الأمونيا بالدم، ومن ثم التعرض للغيبوبة الكبدية.



الكونسلتو الطبي

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