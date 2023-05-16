انتبه .. علامة في العين تكشف ارتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري- حذر الخبراء من تعرض الملايين من البشر حول العالم لخطر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم دون أن يكونوا على علم ودراية بذلك.

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عادة لا يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا تساعد المريض على الانتباه وتدارك الوضع على الفور، حسبما نشر موقع "Mirror".



وقالت الدكتورة راشيل وارد، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية: "إذا كان هناك كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من الجفون أو الأنف، فقد تكون هذه علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".



وأوضحت، أن هذه الكتل تسمى رواسب زانثلازما، ويمكن أن تكون مؤشرا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



تشير الزانثلازما إلى ظهور منطقة صفراء مسطحة أو مرتفعة إلى حد ما حول العينين أو بالقرب من الأنف، وهذه الترسبات تحدث نتيجة تراكم الكوليسترول تحت الجلد.



كشفت الدراسات أن حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من الزانثلازما لديهم معدلات مرتفعة من الكوليسترول في الدم.



من الممكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا إلى تكوين حلقة زرقاء أو بيضاء أو رمادية فاتحة حول الجزء الخارجي من مقدمة العين، وتحديدًا في القزحية (الجزء الملون من العين).



قد يسبب ارتفاع الكوليسترول أيضًا حدوث ما يسمى انسداد الوريد الشبكي، وهو انسداد في الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات مفاجئة وخطيرة في الرؤية.



يرجع السبب إلى أن انسداد أحد الأوردة التي تخرج الدم من العين يساهم في تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، مما يتسبب في حدوث كدمات وتورم ونقص الأكسجين.



الجدير بالذكر أن، الأطعمة الغنية بالدهون تؤثر بشكل مباشر ورئيسي على مستويات الكوليسترول، لذا يجب تجنب تناولها قدر الإمكان، مثل اللحوم الحمراء والسمن والقشدة والكريمة والبسكويت والمأكولات التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.



وتعتبر فحوصات العين المنتظمة وقياس مستويات الكوليسترول في الدم من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها للكشف عن ارتفاع الكوليسترول.



الكونسلتو الطبي

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