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الأحد، 27-08-2023 08:47 ص

طبيب يكشف طرق انتقال جرثومة المعدة

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الوكيل الاخباري - أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تناول الطعام خارج المنزل يسبب العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك فيروس A وجرثومة المعدة.

وشدد موافي، خلال تصريحات تلفزيونية، على فئة الشباب بتناول أطعمة المنزل، مؤكدًا أن جرثومة المعدة تنقل باللعاب أو البراز بخلاف تناول الطعام خارج المنزل.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الإصابة بجرثومة المعدة تحدث نتيجة لانتقال البكتيريا الحلزونية للجهاز الهضمي، مسببةً مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل :


- ألم في البطن.


- التجشؤ المتكرر.


- الانتفاخ.


- الغثيان.


- القيء.


- فقدان الشهية.


أما عن طرق الوقاية من جرثومة المعدة، أوصي أستاذ طب الحالات الحرجة، بضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات، أبرزها:


- غسل اليدين قبل تناول الطعام.


- غسل الخضروات والفواكه بالماء الجاري قبل تناولهما.


- عدم التشارك في الأدوية الشخصية الخاصة بمرضى جرثومة المعدة، خاصة الملاعق والأطباق.

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