الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 11:00 ص

طبيب يكشف عن ممارسة بسيطة تقي من امراض القلب

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الوكيل الإخباري- هناك عادة صحية، إذا اعتاد الشخص على فعلها بشكل يومي، يصبح أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر.

وقال شعبان إن العادة التي يقصدها هي "الحصول على قيلولة في منتصف اليوم"، مشيرًا إلى أنها من الممارسات المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

واستشهد بدراسة حديثة عُرِضت في المؤتمر الأوروبي لطب القلب الوقائي، موضحًا أن الباحثين وجدوا أن القيلولة توفر حماية كبيرة ضد الإصابة بمرض اختلال كهرباء القلب الأذيني AF.

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وتوصلت دراسة أخرى عام 1988 لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بالذين لا يحصلون عليها، وفقًا لموقع "Medical News Today".


ومع ذلك، أوصى شعبان بأن تتراوح مدة القيلولة بين 15 و30 دقيقة، لأنها إذا ازدادات عن ذلك الحد، قد يواجه الشخص صعوبات في النوم ليلًا، ويصبح عرضة للإصابة بالذبذبة الأذينية بنسبة 90%.


وبحسب موقع "WebMD"، تقدم القيلولة للجسم فوائد أخرى في غاية الأهمية على الصعيدين العضوي والنفسي، وهي:


- تقوية الذاكرة.
- تحسين الحالة المزاجية.
- تجديد طاقة الجسم.
- زيادة التركيز، لذلك فهي بديل آمن للكافيين.
- تخفيف التوتر.
- تنشيط الأجزاء المسئولة عن الإبداع في المخ.
- تحسين جودة النوم ليلًا.

 

الكونسلتو الطبي

 


 




 

 


 

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