الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

اليرموك توضح بشأن مطالب العاملين

ماليزيا: ارتفاع ضحايا الفيضانات في ولاية جوهر إلى 2729 شخصا

الدفاع الروسية: مقتل 350 جنديا أوكرانيا في خاركوف

السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 10

الأردنيون يترقبون قرار الخصاونة حول حبس المدين

تحويل رواتب معلمي إضافي هذه الفئة الى البنوك اليوم

المركزي: لم نرصد محاولات تزوير للدينار الجديد

الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن محادثة هاتفية مع شولتس

حملة لترويج زيت الزيتون الأردني المُعمّر

الأحد، 29-01-2023 02:42 م

طبيب ينصح بعدم تناول المسكنات لعلاج ألم الظهر

2022_7_17_18_8_44_286


الوكيل الإخباري- قال الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن أكثر أسباب ألم الظهر انتشارا هي تشنج عضلات الظهر، فعندما ينحني الشخص للأمام بصورة غير صحيحة، يكون من الصعب عليه العودة إلى حالته الأولية بسبب الألم.

اضافة اعلان


وأضاف مياسنيكوف: "للعلم، لن تساعد مسكنات الألم في هذه الحالة، لأنه تشنج عضلي. لذلك يجب تناول أدوية تساعد على إزالة التشنج أو تخفيفه وهناك أيضا تمارين رياضية خاصة" .


ويضيف، يمكن أن يشعر الشخص بألم حاد في الظهر بسبب الفتق وأمراض الأعضاء الداخلية للجسم وهشاشة العظام (خاصة لدى النساء وهن في عمر متقدم) وكذلك بسبب الإجهاد.


ويقول: "أحيانا يظهر ألم الظهر لدى الأشخاص السريعي الانفعال في حالات الاجهاد الشديد، حيث يشعرون فورا بألم في الظهر، بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، يظهر على شكل ألم نابض أسفل الظهر".


ويضيف، بما أن أسباب آلام الظهر مختلفة، فهي تعالج بأدوية وطرق مختلفة. ولكن إذا كان الشخص يشعر دائما بألم في اسفل الظهر حتى في حالة الهدوء والاستلقاء، فهذا سببه الفتق أيضا، لذلك من الأفضل له مراجعة الطبيب لتحديد السبب.


ويشير الطبيب الروسي إلى أن من المهم في جميع الحالات تحاشي الذعر، لأن الجميع يشعرون بألم في الظهر في وقت ما. ولكن إذا كان الألم متكررا ومزعجا، يجب مراجعة الأخصائي.

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_23281_31d13276e6-8a35-479c-885e-70f785fe30d7

7 مشكلات صحية تسبب التهاب الحلق

3_59

خمس علامات تحذيرية لمتلازمة الرؤية الحاسوبية

image

5 أعراض شائعة عند النساء تحذر من الإصابة بالنوبة القلبية

2022_7_5_22_3_36_91

أعراض نقص الكوليسترول الجيد .. كيف نحافظ عليه؟

الليمون-مع-الماء-على-الريق

ايهما أفضل لعلاج الانفلونزا .. الليمون بالماء الدافئ أم البارد ؟

11111111

ارشادات استخدام العسل في الطبخ