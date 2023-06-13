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الثلاثاء، 13-06-2023 12:39 م

طرق الوقاية من التهاب الكبد "سي"

أعراض-فيروس-سي-في-بدايته


الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الوبائي "سي" إلى ندوب في الكبد تسبب تدميره، ولا يوجد لقاح للوقاية من هذا الفيروس حتى الآن، لكن بالإمكان اتخاذ خطوات وقائية، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الوقاية منها.

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وبحسب موقع "هيلث داي"، فيروس التهاب الكبد "سي" أكثر تنوعاً من فيروسات التهاب الكبد "أ" و"ب"، ويحدث في 7 أشكال متميزة جينياً، مع أنواع فرعية متعددة، تصل إلى حوالي 60 فرعاً.


ويوجد أدوية يمكنها علاج التهاب الكبد "سي" في 95% من المرضى، خلال السنوات الأخيرة، وهناك تجارب على لقاح علاجي يعزّز استجابة الجسم المناعية في مواجهة الفيروس، لكنه قيد التطوير.


ويمكن الوقاية من العدوى من خلال منع مصادرها، والتي يأتي تعاطي المخدرات من خلال الحقن على رأسها. وينبغي عدم إعادة استخدام أي وسيلة للحقن سبق استعمالها سواء في إعطاء أدوية أو مخدر.


كذلك لا تنبغي مشاركة أدوات مثل جهاز الشخير، أو أدوات استنشاق الأدوية، أو واقي الأسنان.


وينتقل فيروس التهاب الكبد "سي" أيضاً من خلال العلاقة الجنسية، لذلك ينبغي استخدام الواقي الذكري إذا لم يتم الخضوع للفحص.


ويمكن للفيروس الانتقال أيضاً من خلال أدوات الوشم والتاتو وإبر الثقب، لذلك ينبغي عدم تشارك هذه الأدوات، والتأكد من أن فناني رسم التاتو يطبقون معايير السلامة في استخدام الأدوات.

 

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