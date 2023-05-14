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الأحد، 14-05-2023 04:32 م

تمارسها يوميًا.. 6 عادات تدمر صحتك بعد 30 عامًا

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الوكيل الإخباري- تعتبر ممارسة العادات الصحية جزءًا من روتين يومي صحي، يسهم في الوقاية من الأمراض ويؤخر الشيخوخة، لذا يوصي الأطباء بالاهتمام باللياقة البدنية بعد سن الثلاثين، لكن قد يتبع بعض الأشخاص عادات خاطئة تتسبب في تدهور صحتهم.

نستعرض  في التقرير التالي، مجموعة من العادات الخاطئة التي يجب تجنبها بعد سن الثلاثين، وفقًا لموقع التغذية الصحية "Eat this" والرابطة الأمريكية للمتقاعدين "AARP".

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عادات تدمر صحتك بعد 30 عامًا


1-ممارسة التمارين الشاقة
تتسبب ممارسة التمارين الرياضية عالية التأثير في إصابة المفاصل بمرور الوقت، لذا يوصي خبراء اللياقة البدنية بالاهتمام بالحصول على الراحة بين التمارين وفي نفس الوقت ممارسة تمارين منخفضة التأثير مثل اليوجا أو السباحة أو ركوب الدراجات لتقليل الضغط على الجسم.


2-تجاهل التغذية الصحية
يمكن أن يتسبب اتباع نظام غذائي سيء في الإصابة باضطرابات في التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري أو زيادة الوزن والسمنة، لذا يجب تناول نظام غذائي صحي مثل تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة، مثل البروتين والكربوهيدرات، يعد تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.


3-صعوبات النوم
التركيز على النوم خلال هذا الوقت يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من مخاطر اضطرابات النوم على المدى الطويل وزيادة فرص الوصول إلى الشيخوخة، لذا يجب بعد الوصول إلى سن الثلاثين النوم فترة تصل إلى 8 ساعات.
4-التمدد
يساعد التمدد في تحسين المرونة والحركة في الجسم، نظرًا لزيادة تدفق الدم وتقليل مخاطر الإصابة أثناء التدريبات، أفضل نطاق للحركة تأكد من عدم شد العضلات الباردة، يجب أن تكون دافئًا قبل التمدد العميق لتجنب الإصابة، اقضِ بضع دقائق بعد التمرين في شد مجموعات العضلات الرئيسية لتقليل وجع العضلات والوقاية من الإصابات، أو تضمين جلسات إطالة منتظمة في روتين اللياقة البدنية الخاص بك.


5-المشروبات الغازية
تحتوي المشروبات الغازية على كميات هائلة من السكريات، التي تزيد من خطر الإصابة بالسكري والسمنة، نتيجة للسعرات الحرارية المرتفعة، لذا يجب استبدال المشروبات الغازية بالسوائل الصحية وعلى رأسها الماء لأنها مرطبة للجسم ولا تحتوي على أي سعرات حرارية.


6-الأحذية
يجب ارتداء أحذية داعمة لأقواس وأصابع القدمين، حتى تحصل على الراحة المطلوبة ومنعًا لإرهاقها، نظرًا لأن العضلات تبدأ في التقلص بعد سن الثلاثين، لذا للحفاظ على التوازن يجب شراء أحذية ونعال داعمة للقدم بعد تخطي سن الثلاثين عامًا لا تحتاج إلى إرهاق القدمين.

 

 

الكونسلتو الطبي

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