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الإثنين، 12-06-2023 02:30 م

طبيب يحذر من شحوب الوجه: علامة على هذا المرض !

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الوكيل الإخباري- أوصى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، بفحص الوجه بشكل دوري، لأن تغير لونه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

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وقال موافي خلال احدى اللقاءات التلفزيونية، إن حجم الدم المتدفق في الشعيرات الدموية الموجودة أسفل الجلد هو العامل المتحكم في لون الوجه.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الأنيميا ليست السبب الوحيد لشحوب الوجه، مشيرًا إلى وجود مشكلة يعاني منها مرضى الكلى تؤدي أيضًا إلى اصفرار البشرة، تدعى التورم النفروذي.


وأوضح أن سبب شحوب الوجه لدى مرضى الكلى المصابين بالتورم النفروذي يرجع إلى وجود طبقة من الماء بين الجلد والشعيرات الدموية، تقلل من تدفق الدم إلى البشرة.


علاوة على ذلك، هناك أسباب أخرى لشحوب الوجه، حددها موقع "Very wellhealth" في النقاط التالية:
- انخفاض سكر الدم.
- قصور الدورة الدموية.
- قضمة الصقيع.
- السرطان.
- العدوى.
- برودة الطقس.
- تناول بعض الأدوية.
- نقص حمض الفوليك.
- انخفاض ضغط الدم.
- الإغماء الوعائي المبهمي الناتج عن الخوف أو القلق.

 

الكونسلتو الطبي 

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