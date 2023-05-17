7 أمراض تنقلها الحيوانات للبشر

الوكيل الإخباري- تشكل بعض الحيوانات خطورة كبيرة على حياة البشر، بسبب نقلها بعض الأمراض المعدية التي تعرف باسم "الأمراض الحيوانية المنشأ".

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وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن المرض حيواني المنشأ هو مرض معدِ ينتقل من الحيوانات الأليفة أو البرية إلى الإنسان.



واستعرض موقع وزارة الصحة بولاية "مينيسوتا" قائمة تضم أبرز الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر:



أمراض تنقلها الحيوانات للبشر



1-داء الكلب

هو مرض قاتل لا يمكن علاجه بمجرد ظهور الأعراض، يصيب الجهاز العصبي للثدييات.



وهو عبارة عن فيروس ينتشر عادًة عن طريق عض حيوان مصاب للإنسان، ويمكن الوقاية من داء الكلب بشكل فعال عن طريق التطعيم.



2-داء الفطريات

هو عدوى فطرية نادرة تحدث عادةً عن طريق استنشاق جراثيم الفطريات التي يمكن العثور عليها في الخشب والتربة.



3-داء الببغاوات

يطلق عليه أيضا "حمى الببغاء"، وهى عبارة عن بكتيريا تصيب الببغاوات وغيرها من أنواع الطيور التي يربيها البشر كحيوانات أليفة والدواجن، وتنتقل هذه العدوى للإنسان عن طريق استنشاق العدوى من الريش والإفرازات.



4-مرض خدش القطط

عبارة عن عدوى بكتيرية تظهر على جسم الإنسان مكان عضة القطة أو خدشها، وفي بعض الأحيان يتسبب هذا المرض في ارتفاع درجة الحرارة، وتورم العقد الليمفاوية. وقد يؤثر مرض خدش القطط على أصحاب المناعات الضعيفة وخاصًة الأطفال تأثيرات خطير، منها مضاعفات في الجهاز الهضمي ومجرى الدم وأحيانا القلب.



5-السالمونيلا

يمكن لبعض الزواحف والبرمائيات، مثل: "الإغوانا والسلاحف والثعابين والضفادع"، وغيرها من الحيوانات يمكن أن تكون مصدرًا للمرض.



وتقتصر أعراض هذا المرض في البالغين الأصحاء على القيء والحمى والإسهال وتشنجات البطن.



6-الجمرة الخبيثة

هو مرض ينتقل للإنسان عن طريق الحيوانات الأليفة، مثل الأغنام والأبقار وغيرها من الحيوانات.



وتختلف أعراض هذا المرض من شخص لآخر، ولكنها غالبا تتجلى في ضيق التنفس والصداع والغثيان والحمى.



وينصح الأطباء لعلاج آثار هذا المرض ببعض مضادات السموم والمضادات الحيوية.



7-الإنفلونزا



تعد إنفلونزا الطيور من أكثر أنواع الإنفلونزا الحيوانية المنشأ شيوعا، وتتم الإصابة بفيروسات إنفلونزا الطيور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند التعرض للدواجن المصابة الحية أو الميتة، أو داخل البيئات الملوثة.



