طرق الوقاية من تمزق طبلة الأذن وحمايتها من عودة التمزق

الوكيل الإخباري - تمزق طبلة الأذن (انثقاب غشاء طبلة الأذن) هو ثقب أو تهتك في طبلة الأذن، وهو الغشاء الرقيق الذي يفصل قناة الأذن عن الأذن الوسطى، وقد ينتج عن التمزق فقدان السمع، كما قد تصبح الأذن الوسطى عرضة للالتهاب الجرثومي (الميكروبي) أو الآفات الأخرى، وعادة ما يلتئم التمزق في غضون أسابيع قليلة من دون علاج، ومع ذلك، يتطلب التمزق في بعض الأحيان إجراءً معينًا أو إصلاحًا جراحيًا ليلتئم.





الوقاية ضد تمزق طبلة الأذن :

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1- الحفاظ على الأذن جافة من السوائل.

2- تجنب تنظيف الأذن : قد يتطلب الأمر بعض الوقت حتى تلتئم طبلة الأذن بالكامل.

3- تجنب التمخط: قد يتسبب الضغط الناجم عن التمخط في تلف طبلة الأذن في فترة الالتئام.

4- معالجة عدوى (التهاب) الأذن الوسطى: كن على دراية بعلامات وأعراض عدوى الأذن الوسطى، بما في ذلك ألم الأذن والحمى واحتقان الأنف وضعف السمع، ويُكثر الأطفال المصابون بعدوى الأذن الوسطى من فرك الأذن أو شدها بقوة، ولا تتردد في طلب إجراء تقييم فوري من طبيب الرعاية الأولية للوقاية من التلف المحتمل لطبلة الأذن.

5- حماية الأذنين أثناء الرحلات الجوية: إن أمكن، لا تسافر جوًا إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو تعاني من حساسية نشطة تتسبب في احتقان الأنف أو الأذن، وأثناء أوقات إقلاع الطائرة وهبوطها، حافظ على صفاء الأذن باستخدام سدادات أذن، لموازنة الضغط أو التثاؤب أو مضغ علكة. أو استخدم مناورة فالسالفا؛ وهي نفث الهواء برفق، كما لو كنت تمخّط أنفك، بينما تضغط بإصبعيك على فتحتي أنفك وتغلق فمك، تجنب النوم في أوقات الإقلاع والهبوط.

6- إبعاد الأجسام الغريبة عن الأذنين: لا تحاول مطلقًا استخراج شمع الأذن الزائد أو المتيبس بأشياء مثل ماسحة قطنية أو قصاصة ورق أو دبوس شعر؛ فهذه الأشياء قد تتسبب في تمزق طبلة الأذن أو انثقابها بسهولة، واحرص على تثقيف أطفالك حول التلف الذي قد يسببه وضع أجسام غريبة داخل الأذن.

7- حماية الأذن من الضوضاء الحادة: احرص على حماية الأذن من التلف غير المرغوب به عن طريق ارتداء سدادات أذن واقية أو واقيات أذن في مكان العمل أو أثناء المشاركة في الأنشطة الترفيهية في حالة وجود صخب.

المصدر - صحتك



