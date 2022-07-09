كيف أتناول الحلويات في العيد بدون أضرار؟

الوكيل الإخباري - في أول أيام العيد ينغمس الأشخاص بتناول الحلويات الخاصة بهذه المناسبة بشراهة مثل المعمول والكعك، نحن نعلم أن الوجبات السكرية التي نحب تناولها يجب ألا تؤكل بكميات كبيرة؛ لأنها تؤذي الجهاز الهضمي وتسبب عسر الهضم. بشكل عام في العيد يبدأ المسلمون يومهم بتحية بعضهم البعض من خلال تقديم الحلوى.

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إذا كان الشخص يهدف إلى اتباع نظام غذائي حيث يستهلك “1200” سعر حراري في اليوم فيمكنه تناول الحلويات الخاصة بالعيد لكن بكميات قليلة. وتعتبر كمية السعرات الحرارية في كل حلوى تختلف حسب كمية السكر، الدهون والزبدة التي تحتوي عليها.



1_عند اختيار قطعة الحلوى اختيارها سواء شوكولاتة، أو معمول أو كعك حبة صغيرة الحجم وتجنب القطع والكميات الكبيرة.

2– الاعتدال في تناول الحلويات في العيد وتناول خلال اليوم من 2-3 قطع مختلفة من كل نوع؛ لتجنب الشعور بالمغص، عسر الهضم والتلبكات المعوية. 3– تناول الحلويات يجب أن يكون في صباح العيد ذلك أسهل لحرقها وتجنب تناولها في المساء؛ لأنها سوف تزيد من فرص زيادة الوزن وتحزينها على شكل دهون.

4– تناول كوب من القرفة أو الشاي الأخضر في أول أيام العيد؛ فالقرفة تساعد على الحفاظ على مستويات سكر طبيعية في الدم وبمثابة ساد لشهية والشاي الأخضر سيساعد على زيادة حرق الدهون وتنشيط عملية التمثيل الغذائي.

5– عند صنع الحلوى في العيد التقليل من كمية السكر في الخلطة وعند التزيين ونسبة الدهون النباتية المستخدمة واستخدام الزيوت الحيوانية فهي أكثر صحة وفائدة، استخدام الطحين القمح بدل الدقيق الأبيض.

6– تناول البسكويت بدل من الكعك والمعمول؛ لأنه يحتوي على أقل عدد من السعرات حرارية تساوي 50 سعرة حرارية لكل حبة.

7– تناول الحلويات يجب أن يكون قبل الوجبة؛ لأن الحلويات تعد فاتحة للشهية وسوف يتسبب ذلك في زيادة الوزن في العيد.

8– اختيار أنواع الكعك أو المعمول الذي يحتوي على أقل عدد سعرات ودهون. عادةً ما تحتوي القطع العادية السادة على 185 سعرة حرارية بينما التي تحتوي على المكسرات على 220 سعرة حرارية.

9- شرب المشروبات الحمضيّة كعصير الليمون والبرتقال؛ لتقليل امتصاص الدهون في الجسم.

10– الإكثار من شرب الماء خلال أيام العيد وألا يقل عن 2_3 لتر من الماء يوميًا؛ لسد الشهية وتعويض نقص السوائل في الجسم.



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