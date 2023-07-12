طرق ذكية للتخلص من إدمان السكر بدون معاناة

الوكيلب الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة إدمان السكر ويجدون صعوبة كبيرة في تقليل الكمية التي يتناولونها منه يومياً، ولكن يمكنهم ذلك من خلال اتباع بعض الطرق البسيطة التي تساعد على التقليل من تناول السكر وحماية الجسم من السمنة والأمراض.



أكد موقع "bhf" المختص بالصحة في تقرير أنه يمكن الاستغناء عن ملعقة صغيرة من السكر كل يوم، مع تذكير النفس بأن كوب المشروب الذي يحتسيه لا يزال فيه سكر، مما يعني أنه خلال ثلاثة أشهر يتم توفير حوالى 1500 سعرة حرارية بالامتناع عن ملعقة السكر نهائياً.

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أما الطريقة الثانية فتكمن في استبدال الحبوب السكرية المتناوَلة عند الفطور بحبوب الشوفان الخالية من السكر، ويمكن وضع بعض الفواكه الطازجة مثل الموز أو التوت أو العنب لإعطاء حلاوة للطعم، مما يعني أنه تم توفير حوالى 3344 سعرة حرارية في 30 شهراً.



والطريقة الثالثة تعتمد على الزبادي قليل الدسم أو الخالي من الدهون والذي لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، ولكن قد يكون الزبادي المنكّه بالفواكه غنياً بالسكر وبالتالي بالسعرات الحرارية، ولكن يمكن تناول الزبادي الطبيعي بدون إضافات، للحصول على الكاليسوم الغذائي، فذلك يوفر في 3 أشهر حوالى 5616 سعرة حرارية، أي حوالى 351 ملعقة من السكر.

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