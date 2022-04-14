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الخميس، 14-04-2022 12:05 م

أضيفوا هذه الأطعمة الغنية بالماء الى الوجبات الرمضانية

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الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من الجفاف خلال شهر رمضان نتيجة نقص كمية الماء في الجسم خلال النهار، وهو ما يسبّب بهتان البشرة وجفافها، إضافة إلى مشاكل جلدية أخرى مثل ظهور حَبّ الشباب، لذلك يجب تعويض نقص الماء خلال فترة الإفطار.

ورغم استخدام البعض خلال رمضان منتجات الترطيب للعناية بالبشرة، إلا أن الجسم يحتاج أيضاً إلى شرب كمية كافية من الماء، إضافة الى تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالمياه خلال الإفطار.

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وينصح خبراء الصحة بتناول الخيار على الإفطار لأنه يحتوي على أعلى كمية من الماء، وبالتالي فهو يؤمّن الترطيب المطلوب للجسم من الداخل ويمنح الشعور بالانتعاش.


كذلك يمكن إضافة الخس الى الوجبات لأنه غني بالفيتامينين "أ" و"ك"، إلى جانب البوتاسيوم والزنك. كما يصل معدل الماء في هذا النوع من الخضار الورقية الخضراء إلى 95٪، لذا فهو من أفضل الأطعمة لترطيب الجسم خلال فترة الصوم.


ويعتبر الفطر من الأطعمة الغنية بالمياه والفيتامين B2، لذا يجب تناوله بانتظام وإضافته الى النظام الغذائي. أما البروكلي، الذي يتمتع بقيمة غذائية مهمة لاحتوائه على الفيتامينين "أ"و "ك"، الحديد، الكالسيوم وحمض الفوليك، فهو عنصر مهم للترطيب لأنه يتألف من 90٪ من الماء، وبالتالي فهو مفيد في رمضان.


ويُنصح أيضاً بتناول البطيخ، لأنه يحتوي على 92٪ من الماء، لذا فهو من أفضل الطرق للحفاظ على رطوبة الجسم لليوم التالي في رمضان.

 

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