طرق طبيعية تساعد على منع الحساسية

الوكيل الاخباري- يمكن أن تكون الأدوية مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتخفيف أعراض الحساسية، ولكن هناك الكثير الذي يمكنك فعله لمنع هذه الحالة دون اللجوء للدواء.



وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، هناك عدد من الطرق والعادات التي يمكن اتباعها في المنزل لتجنب أعراض الحساسية.

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احذر حبوب لقاح النبات

قد يكون الطقس جميلا ولكن قد تكون هناك هبات هواء تحمل الكثير من حبوب لقاحات الأشجار والنباتات، لذا احرص على إغلاق النوافذ والأبواب لحماية الهواء الداخلي.

الاستحمام وتغيير الملابس



في كل مرة تدخل فيها إلى منزلك، تحضر معك ملايين الجزيئات الصغيرة من العالم الخارجي التي تلتصق بملابسك وأحذيتك وشعرك وبشرتك عندما تكون في الخارج.

خذ حماما وقم بتغيير ملابسك للتخلص من أي مسببات للحساسية. اترك الحذاء عند الباب أيضا.



ارتداء كمامة



الكمامات تمنع المواد المسببة للحساسية من الوصول إلى مجرى الهواء عندما لا تتمكن من تجنب مسببات معينة للحساسية، مثل العمل في الفناء أو مكان آخر مكشوف.

وبإمكان الكمامة أن تمنع أكثر من 95٪ من الجسيمات الصغيرة، مثل حبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى من الوصول إلى جسدك.



طعام صحي



في إحدى الدراسات، كان الأطفال الذين يتناولوا الكثير من الخضار والفواكه والمكسرات الطازجة، خاصة العنب والتفاح والبرتقال والبندورة، يعانون من أعراض حساسية أقل.

شطف الأنف



شطف الأنف ينظف أنفك من المخاط، ويمكن أن يخفف أعراض الحساسية هناك.

كما يمكنه التخلص من البكتيريا والمخاط الرقيق وتقليل التنقيط الأنفي الخلفي.

شرب السوائل





إذا شعرت بالانسداد أو الإصابة بالتنقيط الأنفي الخلفي بسبب الحساسية، اشرب المزيد من الماء أو العصير.

المصدر: إرم