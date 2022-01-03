الوكيل الإخباري - طرق لزيادة وزن الحامل النحيفة، يمكنك اتباعها إذا كنت من الحوامل اللاتي يعانين من النحافة خلال شهور الحمل، وذلك من أجل تفادي انخفاض وزن الجنين عند الولادة.

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نصحت دكتور فيروز، بضرورة اتباع الحامل النحيفة الطرق الطبيعية التالية، لزيادة وزنها قدر المستطاع، مع مراعاة استشارة الطبيب المختص قبل اتباعها للتأكد من تجانسها مع طبيعية جسم الحامل النحيفة وحالتها الصحية خلال شهور الحمل، وهي كالتالي :

1 - تعرفي على عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك لزيادة وزنه مع الطبيب المختص، فهذا من أهم طرق زيادة وزن الحامل النحيفة بالشكل السليم.

2 - قسمي وجباتك اليومية إلى 7 وجبات صغيرة، عوضا عن الثلاث وجبات الكبيرة، مع الحرص عدم تخطي بعض الوجبات لزيادة وزنك النحيف خلال شهور الحمل بالشكل الصحي.

3 - احرصي على تناول الأطعمة الخالية من الدهون والغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لزيادة وزنك، فهذا من أهم طرق زيادة وزن الحامل النحيف، خصوصا اعتمادك على الخضروات والفواكة الطازجة، الحبوب الكاملة، البروتينات المتنوعة

4 - ركزي على الأطعمة الصحية الغنية بالسعرات الحرارية العالية، خصوصا " الأفوكادو، المسكرات النيئة، زبدة الفول السوداني، زيت الزيتون، الأسماك الدهنية، الشوفان، الأرز البني، البقوليات، البيض، الجبن، جميع أنواع المعكرونة، الفواكة المجففة، فهذا إحدى طرق زيادة وزن الحامل النحيفة بالشكل الطبيعي.

5 - اختاري المشروبات الصحية عالية السعرات الحرارية، خصوصا الطازجة والمضاف إليها الحليب الكامل الدسم، خصوصا "الموز، الجوافة، الفراولة، السحلب، جوز الهند، الخشاف"، فهذا إحدى طرق زيادة وزن الحامل النحيفة من دون معاناة.

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