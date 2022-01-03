الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

العراق : عدد السكان يتجاوز 41 مليون نسمة

العراق : تعرض قاعدة جوية للتحالف الدولي لهجوم بطيران مسير

الفراية: إجراءات لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة

دراسة تكشف لغز السرعة الكبيرة لانتشار أوميكرون وتفوقه على باقي المتحورات

الملك: ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل

كريشان: نواب يطالبون بفصل بلديات منذ تسلمي الحقيبة الوزارية

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5% في الاردن

مشروع استثماري في سد الكرامة .. والحكومة تُعلن التفاصيل

متلقي جرعتي لقاح كورونا يتخطون حاجز الـ4 ملايين شخص في الأردن

الصحة لـ الوكيل : فلورونا ليس معقداً ولا يحتاج لعلاج خاص

الإثنين، 03-01-2022 04:35 م

طرق لزيادة وزن الحامل النحيفة

المعدل-الطبيعي-لزيادة-وزنك-خلال-الحمل-شهرًا-بشهر


الوكيل الإخباري - طرق لزيادة وزن الحامل النحيفة، يمكنك اتباعها إذا كنت من الحوامل اللاتي يعانين من النحافة خلال شهور الحمل، وذلك من أجل تفادي انخفاض وزن الجنين عند الولادة.

اضافة اعلان

 

نصحت دكتور فيروز، بضرورة اتباع الحامل النحيفة الطرق الطبيعية التالية، لزيادة وزنها قدر المستطاع، مع مراعاة استشارة الطبيب المختص قبل اتباعها للتأكد من تجانسها مع طبيعية جسم الحامل النحيفة وحالتها الصحية خلال شهور الحمل، وهي كالتالي :

 

1 - تعرفي على عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك لزيادة وزنه مع الطبيب المختص، فهذا من أهم طرق زيادة وزن الحامل النحيفة بالشكل السليم.
2 - قسمي وجباتك اليومية إلى 7 وجبات صغيرة، عوضا عن الثلاث وجبات الكبيرة، مع الحرص عدم تخطي بعض الوجبات لزيادة وزنك النحيف خلال شهور الحمل بالشكل الصحي.
3 - احرصي على تناول الأطعمة الخالية من الدهون والغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لزيادة وزنك، فهذا من أهم طرق زيادة وزن الحامل النحيف، خصوصا اعتمادك على الخضروات والفواكة الطازجة، الحبوب الكاملة، البروتينات المتنوعة

4 - ركزي على الأطعمة الصحية الغنية بالسعرات الحرارية العالية، خصوصا " الأفوكادو، المسكرات النيئة، زبدة الفول السوداني، زيت الزيتون، الأسماك الدهنية، الشوفان، الأرز البني، البقوليات، البيض، الجبن، جميع أنواع المعكرونة، الفواكة المجففة، فهذا إحدى طرق زيادة وزن الحامل النحيفة بالشكل الطبيعي.
5 - اختاري المشروبات الصحية عالية السعرات الحرارية، خصوصا الطازجة والمضاف إليها الحليب الكامل الدسم، خصوصا "الموز، الجوافة، الفراولة، السحلب، جوز الهند، الخشاف"، فهذا إحدى طرق زيادة وزن الحامل النحيفة من دون معاناة.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
earphones-2

سماعات الرأس تؤثر على حاسة السمع لدى طفلك

2020_2_4_17_46_17_714

أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال

الدجاج-1639891463

لا تأكل 4 أجزاء من الدجاج .. تسبب أمراضا خطيرة

Doc-P-9476-637764234283175256

أسوأ مشروب يؤثر سلباً على دماغ الطفل

97525d2c2e

السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بسرطان الأمعاء

2021_4_18_13_42_10_78

طبيبة تحدد فائدة الطعام حسب لونه

أخبار متعلقة
نصائح ذهبية تؤكد على مراجعة الطبيب في الشهر الرابع والخامس للتاكد من سلامة صحتك وجنينك من دون استثناء

نصائح ذهبية للحامل في الشهر الرابع والخامس

resized_القرفة والزنجبيل من المشروبات التي ينصح بتناولها لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

أفضل وأسوأ المشروبات في الشتاء

SugarandConfectionaryProductTesting188443

مصادر مخفية للسكر تشكل خطورة على الصحة