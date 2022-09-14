الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

الأمن: اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللويبدة

حقيقة فيديو متداول لانهيار عمارة اللويبدة

ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 161.6% منذ مطلع العام

النسور: نحتاج لمخطط شمولي لكل عمان الشرقية

هذه هي أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأربعاء

الأمانة: عمر البناء الذي انهار في اللويبدة يتجاوز ٤٨ عاماً

وفاة فتى غرقا بقناة الملك عبدالله

نقيب المهندسين: التحليل الأولي لسبب انهيار اللويبدة هو تدخل بالبناء من الداخل

الأسير البرغوثي يلتقي بذويه بعد 20 عام بترتيب من الخارجية الأردنية

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

الأربعاء، 14-09-2022 11:22 ص

طرق لعلاج الكحة عند الأطفال وقت النوم

112021821021767133712


الوكيل الإخباري - يصاب عديدٌ من الأطفال بالسعال "الكحة"، خاصةً في ساعات الليل وقبل النوم، وتُعد هذه المشكلة من أكثر المشكلات الصحية التي يتعرضون لها. وقد يُصدر الطفل عند إصابته بالكحة صوتاً عالياً، ما يعني أنه يشكو من مرض مزمن.

اضافة اعلان

 

الليمون والعسل
يتم خلط عصير نصف حبة ليمون وملعقة صغيرة من العسل وإعطاء المزيج للطفل، فالليمون يعد من المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين "C" الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي للطفل، ويحارب الفيروسات، أما العسل فيزيد من نسبة مناعة الجسم لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات.
الجزر والبرتقال
قومي بسلق الجزر وبعد أن ينضج اخلطيه مع كمية مناسبة من عصير البرتقال، ثم قدميه إلى طفلك المصاب بالكحة، حيث يعد البرتقال والجزر من الأغذية الطبيعية التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة، ما يجعلهما علاجاً فاعلاً للكحة وتخفيفها، إضافة إلى تقوية الجهاز المناعي ورفع كفاءة مقاومة مختلف الأمراض.
اليانسون
عن طريق وضع كيس من اليانسون في كمية مناسبة من الماء المغلي، وبعد أن يبرد، تضاف إليه ملعقة من العسل، ثم تقدم إلى الطفل المصاب، وشرب اليانسون الدافئ يعمل على تهدئة الكحة القوية.
الحبة السوداء
وذلك بطحنها جيداً، ثم إضافة ملعقة من العسل إليها، كما يمكن أن يتم عمل خليط من حبة البركة المطحونة والحليب الذي يتناوله الطفل.
النعناع
بغلي كمية مناسبة من الماء، ثم إضافة أوراق النعناع الطازج إليه، وبعد أن يبرد قليلاً، تضاف إليه إضافة ملعقة صغيرة من العسل، ويقدم إلى الطفل.
زيت الزيتون
يتم خلط قليل من السكر مع زيت الزيتون، ويقدم المزيج إلى الطفل الذي يعاني من الكحة.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
201806180948444844

5 علامات تنذر بضعف الجهاز الهضمي

2019_5_30_14_0_31_379

تمارين رياضية تساعدك على النوم

tbl_articles_article_23529_118bb209307-1b26-4a72-bbe6-19c7c4ceab6c

احذر تناول هذا المشروب قبل التمرين يسبب جلطات الدم

Medicines-for-Autism

باحثون يطورون عقاراً ضد الإسهال يعالج أعراض التوحد

tbl_articles_article_26075_381a96d1862-0f62-4ae5-8fe0-08ce06dd131a

فوائد الاستحمام بالماء البارد بعد ممارسة التمارين الرياضية

هل_فحص_الدم_يكشف_السرطان

تحليل دم بطريقة جديدة يكشف معظم أنواع السرطان

أخبار متعلقة
temp-150-730x438

هل يجب أن تشرب الماء قبل النوم؟

78-154851-tips-prevention-alzheimer-s-disease_700x400

الزهايمر.. نصائح للعناية بالمرضى داخل المنزل

سطر

فوائد للصمت وقلة الكلام.. أبرزها خفض ضغط الدم

5d7facc14c59b7772a4b78d7

دراسة تكشف أثر نوم المراهقين على احتمال إصابتهم بالسمنة!

vNmZq

الرضاعة الطبيعية مقابل الرضاعة الصناعية: أيهما أفضل؟

كيفية_استخدام_زيت_الياسمين

تعرف على فوائد زيت الياسمين