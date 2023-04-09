طرق للتعامل مع نزلات البرد خلال رمضان

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بنزلات البرد أثناء الصيام، مما يصعب التعامل معه، وغالبًا ما يتطلب اتباع بعض الطرق الصحية لسهولة الشفاء والحد من التعرض لأي مضاعفات.



نستعرض في التقرير التالي أهم النصائح لعلاج نزلات البرد خلال رمضان وفقًا لما ذكره الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر في مصر ،وموقع "Healthline".

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1- الحصول على قسط كافي من النوم

عادة ما يساعد الحصول على قسط كافي من النوم في تقليل أعراض البرد والأنفلونزا المزعجة، وذلك نتيجة إفراز الجسم لكمية كافية من الكورتيزول الطبيعي الذي يساهم في تقوية المناعة ويعمل كمضاد التهابات طبيعي.



2- اتباع نظام غذائي صحي

من الضروري أن يحرص الأشخاص على الوجبات التي يتم تناولها على الإفطار أو السحور حيث يفضل أن تكون غنية بالخضروات والفاكهة والمكسرات والبقوليات وذلك للحصول على أكبر قدر من القيمة الغذائي التي تقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد.



3- مضمضة الفم

يعرف الماء بالملح أنه مضاد حيوي فعال للسيطرة على الميكروبات، لذلك ينصح بمضمضة الفم جيدًا بالماء والملح وترطيب الحلق، ولكن لا يفضل الإفراط في استخدام هذه الطريقة، فقط يمكن استخدامها مرة واحدة في اليوم الواحد.



4- الأدوية

في حالة زيادة أعراض البرد فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب بجرعات محددة حسب كل حالة، وغالبًا ما يتم تناول هذه الأدوية بعد السحور وذلك للحصول على نتائج فعالة دون التعرض لأي آثار جانبية.



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