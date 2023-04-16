طرق للتقليل من اعراض القولون العصبي النفسي

الوكيل الإخباري- القولون العصبي من أكثر المشكلات الشائعة التي تسبب أعراضًا مزعجة تؤثر على نشاط الشخص وحياته اليومية بشكل كبير، وفي بعض الأحيان، يرجع السبب ورائه إلى مشكلات نفسية.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بالقولون العصبي النفسي وفقًا لما ذكره موقع "health line".



أعراض القولون العصبي النفسي



- ألم البطن.

- الإمساك.

- الإسهال.

- تناوب الإسهال والإمساك.

- غازات البطن.

- انتفاخ البطن.

- الشعور بالتعب.

- عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي.

- القلق والتوتر.

- الاكتئاب.

- تغير في حركة الأمعاء.

- التحسس تجاه الأطعمة.



محفزات القولون العصبي النفسي

هناك العديد من محفزات القولون العصبي النفسي، حيث تتضح في:

- الضغط العصبي.

- المعاناة من الاكتئاب لفترة طويلة.

- اضطراب مستويات الهرمونات بالجسم.



علاج القولون العصبي النفسي

عادة ما يعتمد علاج القولون العصبي النفسي حسب السبب الرئيسي وبالتالي تتضح العلاجات في:



-الحرص على الاسترخاء وتجنب مصادر القلق والضغط العصبي.

-ممارسة تمارين التأمل واليوجا.

- تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المختص بجرعات محددة.

- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تجنب التدخين.

- تناول كمية كبيرة من الماء.

- الابتعاد عن الكافيين والمشروبات السكرية.



متى يتم استشارة الطبيب المختص؟



من الضروري استشارة الطبيب المختص في حال ظهور هذه الأعراض:

- الإسهال المستمر لفترات طويلة.

- فقدان الوزن السريع.

- النزيف أثناء التبرز.

- الإصابة بفقر الدم.

- الشعور بألم عند تناول الطعام.



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