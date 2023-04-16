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الأحد، 16-04-2023 12:52 م

طرق للتقليل من اعراض القولون العصبي النفسي

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الوكيل الإخباري- القولون العصبي من أكثر المشكلات الشائعة التي تسبب أعراضًا مزعجة تؤثر على نشاط الشخص وحياته اليومية بشكل كبير، وفي بعض الأحيان، يرجع السبب ورائه إلى مشكلات نفسية.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بالقولون العصبي النفسي وفقًا لما ذكره موقع "health line".

أعراض القولون العصبي النفسي


- ألم البطن.
- الإمساك.
- الإسهال.
- تناوب الإسهال والإمساك.
- غازات البطن.
- انتفاخ البطن.
- الشعور بالتعب.
- عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي.
- القلق والتوتر.
- الاكتئاب.
- تغير في حركة الأمعاء.
- التحسس تجاه الأطعمة.


محفزات القولون العصبي النفسي
هناك العديد من محفزات القولون العصبي النفسي، حيث تتضح في:
- الضغط العصبي.
- المعاناة من الاكتئاب لفترة طويلة.
- اضطراب مستويات الهرمونات بالجسم.


علاج القولون العصبي النفسي
عادة ما يعتمد علاج القولون العصبي النفسي حسب السبب الرئيسي وبالتالي تتضح العلاجات في:


-الحرص على الاسترخاء وتجنب مصادر القلق والضغط العصبي.
-ممارسة تمارين التأمل واليوجا.
- تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المختص بجرعات محددة.
- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية.
- اتباع نظام غذائي صحي.
- تجنب التدخين.
- تناول كمية كبيرة من الماء.

- الابتعاد عن الكافيين والمشروبات السكرية.


متى يتم استشارة الطبيب المختص؟


من الضروري استشارة الطبيب المختص في حال ظهور هذه الأعراض:
- الإسهال المستمر لفترات طويلة.
- فقدان الوزن السريع.
- النزيف أثناء التبرز.
- الإصابة بفقر الدم.
- الشعور بألم عند تناول الطعام.

 

 

الكونسلتو الطبي 

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