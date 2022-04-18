الوكيل الإخباري - القرفصاء حركة مركّبة تعمل على تشغيل مجموعات عضلية عبر مفاصل متعددة.

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طريقة تمرين السكوات الصحيحة



يساعد أداء تمرين القرفصاء بشكل صحيح، على تحقيق أقصى استفادة من الحركة والتمرين. قبل المباشرة في التدريب، إليكِ ما تحتاجين معرفته:





العضلات الأساسية

ما يساعدك على أداء الحركة هي عضلات الفخذ (العضلات الموجودة في مقدمة الفخذين) وعضلات المؤخرة. في الجزء السفلي من القرفصاء، تشارك عضلات أوتار الركبة ومثبطات الورك أيضاً.

كما تستهدف القرفصاء أيضاً العضلات حول الركبة، ما يساعد على بناء القوة ومنع الإصابة خلال الحركة، تلعب العضلات الأساسية دوراً رئيساً في الحفاظ على ثباتك. في حين تعدّ عضلات البطن عوامل استقرار؛ إذ تساعد على تحمّل الوزن أثناء أداء التمرين، أما عضلات الجذع القوية فإنها لا تساعد على شدّ العضلات فحسب، ولكنها أيضاً تقلل من خطر الإصابة بألم أسفل الظهر.

القرفصاء ذات الأوزان

تفيد في بناء عظام أقوى، ما يساعد على منع هشاشة العظام مع تقدمك في السن.





كيفية أداء السكوات أو القرفصاء



يقلل أداء القرفصاء بشكل صحيح من خطر الإصابة أثناء الحركة.

فيما يلي، إليكِ ما تحتاجين إلى معرفته حول أداء القرفصاء بشكل صحيح، وكيف يمكنك تجنّب بعض الأخطاء الشائعة.



1. اتخاذ وضعية القرفصاء

لأداء تمرين القرفصاء، احرصي على مباعدة قدميكِ مسافة عرض الكتفين. علماً أنه لا توجد قاعدة محددة لتحديد المكان الدقيق لقدميكِ. لكن، في كل الأحوال، يجب مراعاة مستوى راحتك وقدرتك على الحركة أثناء التدريب.



2. تثبيت القدمين على الأرض

يساعد تثبيت القدمين على الأرض على إشراك العضلات، وتحسين التنسيق، وخلق الاستقرار مع الأرض. كما أنه سيساعد أيضاً في الحفاظ على استقامة الجذع، ومرونة الركبتين أكثر.



3. إبقاء الصدر مرفوعاً

الجزء العلوي من الجسم مهم أيضاً في أداء القرفصاء. لذا، حافظي على إبقاء صدرك مرتفعاً، لمنع كتفيك وأعلى ظهرك من الانحناء، الذي قد يضغط على عمودك الفقري، خاصة إذا كنتِ تجلسين القرفصاء بثقل على ظهرك.



4. بدء الحركة

عندما تكونين مستعدة للقرفصاء، فكّري في البدء في أداء الحركة من خلال ثني ركبتيكِ ودفع الوركين للخلف. اشركي عضلات المعدة للنزول، وحافظي على استقامة ظهرك طوال الحركة. تأكدي من أنك تتحكمين في الجزء المهم من الحركة، فبدلاً من الاندفاع نحو الأسفل، خذي ثانيتين لتخفضي نفسك.

سيؤدي ذلك إلى زيادة وقت الشدّ لعضلاتك، ما سيجعلها تعمل بجهد أكبر. يُعدّ الإبطاء في النزول استراتيجية رائعة لجعل الحركة أكثر صعوبة، إذا كنتِ تمارسين التمارين في المنزل ولا يمكنكِ الوصول إلى الأوزان التي اعتدت عليها. استنشقي بينما تنزلين لأسفل، وأثناء جلوسك، يجب ألا تتجاوز ركبتاكِ أصابع قدميكِ، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الركبتين.

سيدتي

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