الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 01:10 م

طريقة تناول الخروب لانقاص الوزن

47-121718-benefits-carob-health_700x400


الوكيل الإخباري- يحرص بعض متبعي أنظمة الدايت على الابتعاد تمامًا عن الخروب، ظنًا منهم أنه يتسبب في زيادة الوزن، نظرًا لاحتوائه على نسبة من السكريات.

هل الخروب ممنوع في الرجيم؟

اضافة اعلان


في هذا الصدد، أشارت الدكتورة مروة محمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إلى عدم صحة الاعتقاد الشائع بشأن أن الخروب يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأكدت خبيرة التغذية أن الخروب من الخيارات الغذائية التي تساعد على التخسيس، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

- يلعب الخروب دورًا كبيرًا في تقليل الشهية، لاحتوائه على الألياف الغذائية، التي تساهم بدورها في الشعور بالشبع وإبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

- يعمل الخروب على رفع معدل حرق الدهون في الجسم، لاحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

- يتميز الخروب بسعراته الحرارية المنخفضة، حيث يحتوي على 70 سعرة حراري لكل ملعقتين كبيرتين من مسحوقه، وفقًا لموقع "Healthline".

- يساهم الخروب في السيطرة على مستويات سكر الدم، لأن أليافه تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء ومنعها من الوصول بسرعة إلى مجرى الدم.

وفي دراسة أجريت على مجموعة من الفئران، وجد الباحثون أن مسحوق الخروب ساهم في تقليل الخلايا الدهنية لديها، رغم اتباعها نظام غذائي غني بالدهون لمدة 52 يومًا، بحسب موقع "Medicalxpress".

طريقة تناول الخروب في الرجيم


واختتمت مرورة حديثها بتوضيح أن هناك طريقتين لتناول الخروب في الرجيم، هما:

- تناول شريحتين من الخروب الطازج، كسناك بين الوجبات.

- تناول الخروب كمشروب، ولكن يراعى عدم تحليته بالسكر الأبيض، والاعتماد على عسل النحل.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_28834_464d8c23fe4-7dd7-485a-bb1d-9ddd028cff0e

ألم الساقين ليلاً.. متى يجب استشارة الطبيب؟

2021_7_4_18_5_12_340

رغم فوائدها.. 5 أطعمة من الضرر الإفراط فيها

main_image6383a16d369ac

أفضل المشروبات لعلاج الزكام

2019_8_25_11_28_53_523

طريقة بسيطة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

191212114654517_هل-الحمضيات-ترفع-السكر

خبيرة تفسّر الرغبة في تناول الحمضيات بغياب أشعة الشمس

run1

5 أسباب وراء عدم الحصول على فوائد من التمارين الرياضية

أخبار متعلقة
2021_11_20_11_40_22_150

ليس فقط الطعام .. 5 عادات سيئة تسبب دهون البطن

فيتامينات-تزيد-الوزن

8 فيتامينات تساعد على زيادة الوزن

2022_2_28_16_6_14_404

أسباب دهون منطقة الحوض .. وهكذا تتخلص منها

12043190554019.jpg

خبراء "ينسفون" المعتقد الشائع بشأن وجبة الفطور

2023_1_26_20_47_38_626

كيف يعمل خل التفاح على حرق دهون البطن ؟

1674863881XpKSx

دحض المقولة حول تأثير وقت تناول الطعام في الوزن