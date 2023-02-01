طريقة تناول الخروب لانقاص الوزن

الوكيل الإخباري- يحرص بعض متبعي أنظمة الدايت على الابتعاد تمامًا عن الخروب، ظنًا منهم أنه يتسبب في زيادة الوزن، نظرًا لاحتوائه على نسبة من السكريات.



هل الخروب ممنوع في الرجيم؟

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في هذا الصدد، أشارت الدكتورة مروة محمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إلى عدم صحة الاعتقاد الشائع بشأن أن الخروب يؤدي إلى زيادة الوزن.



وأكدت خبيرة التغذية أن الخروب من الخيارات الغذائية التي تساعد على التخسيس، ويرجع ذلك للأسباب التالية:



- يلعب الخروب دورًا كبيرًا في تقليل الشهية، لاحتوائه على الألياف الغذائية، التي تساهم بدورها في الشعور بالشبع وإبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.



- يعمل الخروب على رفع معدل حرق الدهون في الجسم، لاحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.



- يتميز الخروب بسعراته الحرارية المنخفضة، حيث يحتوي على 70 سعرة حراري لكل ملعقتين كبيرتين من مسحوقه، وفقًا لموقع "Healthline".



- يساهم الخروب في السيطرة على مستويات سكر الدم، لأن أليافه تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء ومنعها من الوصول بسرعة إلى مجرى الدم.



وفي دراسة أجريت على مجموعة من الفئران، وجد الباحثون أن مسحوق الخروب ساهم في تقليل الخلايا الدهنية لديها، رغم اتباعها نظام غذائي غني بالدهون لمدة 52 يومًا، بحسب موقع "Medicalxpress".



طريقة تناول الخروب في الرجيم



واختتمت مرورة حديثها بتوضيح أن هناك طريقتين لتناول الخروب في الرجيم، هما:



- تناول شريحتين من الخروب الطازج، كسناك بين الوجبات.



- تناول الخروب كمشروب، ولكن يراعى عدم تحليته بالسكر الأبيض، والاعتماد على عسل النحل.





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