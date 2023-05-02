الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

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إقرار معدل لـ أحكام الأنظمة الأساسيَّة للجمعيَّات

إقرار معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة

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مؤسسة الإقراض الزراعي تعيد النظر بأسعار الفوائد والمرابحات

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بحث التعاون بين مستشفى المقاصد وجمعية يد العون للإغاثة

الثلاثاء، 02-05-2023 03:12 م

طريقة جديدة لتشخيص الاورام السرطانية

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الوكيل الإخباري- كشف باحثون عن أداة جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي، بمقدورها تحديد الأورام السرطانية بدقة، وتسريع تشخيص المرض، وفق «ديلي ميل». ويمكن لأداة الذكاء الاصطناعي «الخوارزمية»، التي صممها خبراء في مؤسسة «رويال مارسدن»، ومعهد بحوث السرطان في لندن، وإمبريال كوليدج لندن، تحديد ما إذا كانت الأورام غير الطبيعية الظاهرة في التصوير المقطعي سرطانية.

وقال خبير الأورام في مؤسسة «رويال مارسدن» بنجامين هانتر: «في المستقبل، نأمل أن يحسّن الكشف المبكر جعل علاج السرطان أكثر نجاحاً».

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