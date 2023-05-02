طريقة جديدة لتشخيص الاورام السرطانية

الوكيل الإخباري- كشف باحثون عن أداة جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي، بمقدورها تحديد الأورام السرطانية بدقة، وتسريع تشخيص المرض، وفق «ديلي ميل». ويمكن لأداة الذكاء الاصطناعي «الخوارزمية»، التي صممها خبراء في مؤسسة «رويال مارسدن»، ومعهد بحوث السرطان في لندن، وإمبريال كوليدج لندن، تحديد ما إذا كانت الأورام غير الطبيعية الظاهرة في التصوير المقطعي سرطانية.



وقال خبير الأورام في مؤسسة «رويال مارسدن» بنجامين هانتر: «في المستقبل، نأمل أن يحسّن الكشف المبكر جعل علاج السرطان أكثر نجاحاً».

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